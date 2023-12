Κόσμος

“Qatargate” - Politico: νέες αποκαλύψεις για την Εύα Καϊλή (βίντεο)

Τι αναφέρει το διαδικτυακό περιοδικό, για το σκάνδαλο “Qatargate”, έναν χρόνο μετά την σύλληψη της Εύας Καϊλή για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Του Νικόλα Βαφειάδη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Καριέρα "διαμεσολαβητή" σε επικερδείς αγοραπωλησίες, ετοίμαζε η Εύα Καϊλή για τον πρώην σύντροφό της, όπως προκύπτει από συνομιλίες της στο WhatsApp που ξεκλείδωσαν οι βελγικές αρχές και δημοσιεύει το Politico.

Ήθελε να γίνει ο ενδιάμεσος σε μια μεγάλη συμφωνία αξίας 17 εκατομμυρίων δολαρίων, που είχε περιθώρια κέρδους για τους ενδιάμεσους, όπως ξεκαθάρισε, και αφορούσε την πώληση εκρηκτικών στη Μαυριτανία, που θα τα χρησιμοποιούσε στα ορυχεία της.

Η Εύα Καϊλή τον παρουσίασε ως "σύμβουλο ξένων κυβερνήσεων σε θέματα εισαγωγών" σε Έλληνα εξαγωγέα που δραστηριοποιείτο στη Γεωργία στον τομέα των ζυμαρικών. Τελικά η παχυλή συμφωνία απέβη άκαρπη.

Από τα έγγραφα που δημοσιεύονται προκύπτει ότι η Εύα Καϊλή δήλωσε στους εισαγγελείς κατά την πρώτη ανάκρισή της, πως είχε κρατήσει μια τσάντα με 30.000-40.000 ευρώ, για "το ενδεχόμενο πυρηνικού ολέθρου", όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε, με άλλα λόγια για ώρα μεγάλης ανάγκης.

Οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή έχουν ασκήσει προσφυγή κατά της υπόθεσης του “Qatargate”, ισχυριζόμενοι ότι οι βελγικές αρχές χειρίστηκαν λανθασμένα τη διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και προκάλεσαν εσωτερική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

