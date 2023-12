Οικονομία

Ρεύμα - Σκυλακάκης: Από τις αρχές του 2024 η καταμέτρηση από τον ΔΕΔΔΗΕ θα γίνεται κάθε μήνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H στήριξη στους ευάλωτους θα συνεχιστεί, διαμηνύει ο υπουργός. Τι είπε για τα νέα τιμολόγια.

-

Για τα νέα τιμολόγια και το πώς θα πρέπει να κάνουν την επιλογή οι καταναλωτές μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Θόδωρος Σκυλακάκης,

Ο κ. Σκυλακάκης τονίζει ακόμη ότι ο καταναλωτής θα βλέπει τα διαφορετικά τιμολόγια, όπως ίσχυε τα τελευταία χρόνια, αλλά σε τρεις μεγάλες κατηγορίες (κυμαινόμενα, σταθερά και δυναμικά με την αντίστοιχη χρωματική επισήμανση) και θέτει το ερώτημα «Γιατί μπερδεύει η κατηγοριοποίηση και δεν μπερδεύουν τα δεκάδες διαφορετικά τιμολόγια;».

«Αντί να βλέπει δεκάδες διαφορετικά τιμολόγια ο καταναλωτής -όπως έβλεπε τα τελευταία χρόνια και όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή οδηγία- βλέπει τα ίδια τιμολόγια, αλλά σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Αν είναι σταθερά βάζουμε μπλε χρώμα. Αν είναι κυμαινόμενα, εξαρτώνται δηλαδή από το κόστος του ρεύματος στη διάρκεια του επόμενου μήνα, βάζουμε κίτρινο και αν είναι δυναμικά, για όσους έχουν έξυπνο μετρητή, βάζουμε πορτοκαλί. Συνεπώς, αυτό που κάνουμε είναι ότι κατηγοριοποιούμε τα ήδη υφιστάμενα τιμολόγια. Γιατί μπερδεύει η κατηγοριοποίηση και δεν μπερδεύουν τα δεκάδες διαφορετικά τιμολόγια; Εκ του πονηρού είναι αυτό», σημειώνει.

«Το μόνο που προσθέτουμε είναι το πράσινο τιμολόγιο. Ποια είναι η διαφορά του; Η διαφορά είναι ότι είναι υποχρεωμένοι οι πάροχοι να δίνουν τιμή, η οποία είναι αμέσως και ευθέως συγκρίσιμη» και τόνισε πως «από 1/1/24 οι καταναλωτές θα ξέρουν ακριβώς τις τιμές του τιμολογίου».

«Ο καταναλωτής μπορεί να διαλέξει το πράσινο ή το κίτρινο, δεν τον εμποδίζει κανένας να κάνει την επιλογή του. Αυτό που όμως θα ξέρει είναι, τουλάχιστον σε ένα τιμολόγιο, ποιος είναι ο φθηνότερος. Και μετά θα μπορεί να πάρει πιο σωστά τις αποφάσεις του», επισημαίνει ο υπουργός.

Ο κ. Σκυλακάκης έδωσε και κάποιες διευκρινίσεις για τα διαφορετικά τιμολόγια

Για το μπλε τιμολόγιο

«Είναι το σταθερό τιμολόγιο με τιμή για 1 χρόνο και είναι το τιμολόγιο αυτό που θα είναι και το πιο ακριβό, εκτός από έκτακτη περίπτωση όπως π.χ ένας πόλεμος που θα εκτοξευθούν οι τιμές σε όλα τα υπόλοιπα», είπε ο υπουργός.

Για το κίτρινο τιμολόγιο

«Είναι το κυμαινόμενο τιμολόγιο με τιμή ανάλογα με το κόστος ρεύματος», είπε ο υπουργός

Για το πορτοκαλί τιμολόγιο

«Είναι το τιμολόγιο που αφορά αυτούς που διαθέτουν έξυπνους μετρητές», τόνισε ο υπουργός.

Για το πράσινο τιμολόγιο

«Το πράσινο τιμολόγιο είναι αυτό με το χαμηλό πάγιο με τιμή που επιλέγει ο καταναλωτής ανάλογα με τον πάροχο», ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης ενώ αποκάλυψε πως η χαμηλότερη τιμή θα είναι στα 15 σεντς».

Σχετικά με τις αλλαγές παρόχων είπε πως «τον πρώτο μήνα θα γίνεται με τον πιο πρόσφορο τρόπο για τον καταναλωτή ενώ αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 πως έχει δοθεί εντολή στον ΔΕΔΔΗΕ από τις αρχές του 2024 η καταμέτρηση ρεύματος να γίνεται κάθε μήνα».

Ταυτόχρονα, ο υπουργός διαμηνύει πως η στήριξη στους ευάλωτους θα συνεχιστεί.

«Οι ενεργειακά ευάλωτοι που είναι το 30% του πληθυσμού θα έχουν τιμές χαμηλότερες από τις τιμές που έχουν σήμερα για το πρώτο τρίμηνο, που ξοδεύονται τα περισσότερα χρήματα», αναφέρει.

«Οι αντιδράσεις προέρχονται -κατά κύριο λόγο- από κάποιους παρόχους, οι οποίοι δεν επιθυμούν να έχουν το πράσινο τιμολόγιο. Σε αυτό, οι τιμές -για πρώτη φορά- θα συγκρίνονται ευθέως και χωρίς καμία δυνατότητα απόκρυψης του ποιος είναι στην ουσία ο πιο φθηνός μεταξύ των παρόχων. Αυτό, δηλαδή ο ανταγωνισμός, κάποιους που είχαν συνηθίσει αλλιώς, τους ενοχλεί», επισημαίνει ο υπουργός.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Σκυλακάκη στο "Καλημέρα Ελλάδα":





Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς - Τροχαίο: λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

Ο Κώστας Κόκλας... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η ΕΠΟ στο πλευρό των διαιτητών, καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα