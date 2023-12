Παράξενα

Πρόταση γάμου στον... αέρα με μαντινάδες (βίντεο)

Δείτε την πρωτότυπη πρόταση γάμου εν ώρα πτήσης που προκάλεσε δάκρυα στην μέλλουσα νύφη και ενθουσιασμό σε πλήρωμα και επιβάτες.

Μια πρωτότυπη πρόταση γάμου έγινε εν ώρα πτήσης. Ο Κώστας και η Κλειώ υποσχέθηκαν ενώπιον πληρώματος και επιβατών να ζήσουν μαζί την υπόλοιπη ζωή τους.

Σύμφωνα με το cretalive, κανείς από τους επιβαίνοντες στο αεροπλάνο δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε στη διάρκεια της πτήσης Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο, όταν ο Κώστας πήρε το μικρόφωνο στο χέρι του και στάθηκε μπροστά στην αγαπημένη του.

Βαθιά συγκινημένος απηύθυνε στη μέλλουσα σύζυγό του τις μαντινάδες που ετοίμασε για την περίσταση:

«Μαζί σου αποφάσισα το μέλλον μου να ζήσω,

γι' αυτό και να με παντρευτείς, Κλειώ, θα σου ζητήσω...

Ήρθε ο καιρός γυναίκα μου παντοτινή να γίνεις

ως τα βαθιά γεράματα δίπλα μου ν' απομείνεις

Πες μου το ναι και ό,τι θες να μ' αποκαταστήσεις

και στον Μοχό στο Ηράκλειο θα έρθεις για να ζήσεις»

Όπως ήταν αναμενόμενο η ιδιαίτερη αυτή πρόταση γάμου στον αέρα, στη διάρκεια της πτήσης προκάλεσε δάκρυα συγκίνησης στη μέλλουσα νύφη αλλά και τον ενθουσιασμό των επιβατών και του πληρώματος που καταχειροκρότησαν το νεαρό ζευγάρι.

