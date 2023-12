Παράξενα

Θεσσαλονίκη: ‘Έκλεψε κράνος αστυνομικού για... challenge στο TikTok!

Ο 20χρονος φοιτητής προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιλόγητα στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν...

Έκλεψε αστυνομικό κράνος από σταθμευμένη μηχανή της ΔΙ.ΑΣ. για να φωτογραφηθεί με το «λάφυρό» του και να το «ανεβάσει» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο λόγος για έναν 20χρονο φοιτητή στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθη όμως από αστυνομικούς που αντιλήφθηκαν την πράξη του και τον ακολούθησαν.

Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 20χρονος περνούσε από το σημείο με την παρέα του και αντιλαμβανόμενος πάνω στην αστυνομική μοτοσικλέτα το κράνος δεν δίστασε να το πάρει.

Εκ των υστέρων ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για πρόκληση (challenge) που έκανε με τους φίλους του κι ότι σκόπευε να τραβήξει βίντεο για να το αναρτήσει στο TikTok.

Ο ίδιος συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί για κλοπή στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

