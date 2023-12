Κοινωνία

Νέο φορολογικό: Πώς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικηγόροι

Από ποιες διαδικασίες θα απέχουν και μέχρι πότε, οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης στη χώρα.

Αποχή των δικηγόρων μόνο από τις ποινικές δίκες και κάποιες ακόμα επιμέρους διαδικασίες αποφάσισε την Παρασκευή και για έναν περίπου μήνα, η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, στάση την οποία θα υιοθετήσει μεταξύ άλλων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο επικεφαλής του οποίου, Δημήτρης Βερβεσός, προεδρεύει της Ολομέλειας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ολομέλεια εισηγείται προς τους κατά τόπους Δικηγόρους Συλλόγους αποχή:

από όλες τις ποινικές δίκες,

από τη Νομική Βοήθεια και τους αυτεπάγγελτους διορισμούς μέχρις πλήρους εξοφλήσεως των αποζημιώσεων που εκκρεμούν (2023, 20%, κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών κλπ.),

από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds,

από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ,

από πράξεις εκποίησης και πράξεις αναφορικά με τους πίνακες διανομής πτωχεύσεων (συνδικίες, διαχειριστές αφερεγγυότητας),

από δίκες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και

από συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και Μητρώο Εισηγητών Κτηματολογίου.

Οι δικηγόροι, εξάλλου, θα προσφύγουν στα δικαστήρια κατά του νομοσχεδίου προσβάλλοντάς το ως αντισυνταγματικό, θα διατηρήσουν τις κινητοποιήσεις τους χωρίς αλλαγές μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου και θα επανεξετάσουν τη στάση τους σε νέα συνεδρίαση της Ολομέλειας την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου.

Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί ότι η Ολομέλεια αποτελεί συντονιστικό όργανο και όχι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, μπορεί δηλαδή να απευθύνεται μόνο συμβουλευτικά και όχι αποφασιστικά προς τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίοι διατηρούν το αυτοδιοίκητό τους και το δικαίωμα να αποφασίζουν ελεύθερα. Έτσι, σε πλήρη αποχή θα προχωρήσουν με απόφασή τους οι Δικηγορικοί Σύλλογοι:

Φλώρινας

Θεσσαλονίκης

Πατρών

Καλαβρύτων

Καλαμάτας

Πύργου Ηλείας

Αμαλιάδος Ηλείας

Σπάρτης

Βέροιας Ημαθίας

Ζακύνθου

Η σχετική απόφαση – ανακοίνωση τη Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας σημειώνει:

«Διεκδικούμε την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων μας και συγκεκριμένα:

1 Οικονομικά θέματα:

την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια,

την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ,

την μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ,

την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος,

την επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης,

την κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ και

την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου.

2 Νομική Βοήθεια

την άμεση εξόφληση όλων των οφειλομένων αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας

3 Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας:

την απόσυρση του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση.

4 Δικαστικός χάρτης

τη διατήρηση των υφιστάμενων Πρωτοδικείων και Εφετείων της Χώρας.

5 Ευάλωτοι δανειολήπτες

την προστασία πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών.

την εφαρμογή Κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρίες.

την άρση καταχρηστικών συμπεριφορών.

το σεβασμό των Δικηγόρων και δανειοληπτών.

την άρση του ακατάσχετου των funds και του 10% της προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμού» .

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο επικεφαλής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας Δημήτρης Βερβεσός, υπαινίχθηκε ότι ενδεχόμενος συνεχιζόμενος αγώνας των δικηγόρων μπορεί να ανατρέψει το νομοσχέδιο ακόμα και μετά την ψήφισή του. Συγκεκριμένα ο κ. Βερβεσός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του σημείωσε:

