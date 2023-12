Κοινωνία

Εξάρχεια: Επιθέσεις με μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικούς

Ακόμη μια νύχτα έντασης και επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας, με “κλεφτοπόλεμο” κουκουλοφόρων με τις διμοιρίες των ΜΑΤ.

Άλλη μία νύχτα επεισοδίων με επιθέσεις κατά αστυνομικών των ΜΑΤ, βόμβες μολότοφ και πετροπόλεμο από ομάδες αγνώστων, ήταν η χθεσινή στα Εξάρχεια.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 3 τα ξημερώματα όταν ομάδα περίπου 50 ατόμων που βγήκαν από το Πολυτεχνείο έστησε οδοφράγματα άναψε φωτιές στη συμβολή των οδών Στουρνάρα και Χαριλάου Τρικούπη.

Στη συνέχεια τα ίδια άτομα πέταξαν μολότοφ και πέτρες κατά των αστυνομικών των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμούς με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε τρεις προσαγωγές δύο εκ των οποίων μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

