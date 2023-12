Κόσμος

Παλαιστίνη - Αμπάς: Συνεργός οι ΗΠΑ στα “εγκλήματα πολέμου” του Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής εξαπέλυσε "πυρά" κατά των ΗΠΑ μετά το βέτο στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

-

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς δήλωσε ότι το βέτο που άσκησαν οι ΗΠΑ στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφορικά με την απαίτηση μιας ανθρωπιστικής κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τις καθιστά συνένοχο σε αυτά που περιγράφονται ως εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων.

Ο Αμπάς δήλωσε επίσης, ότι καθιστά υπεύθυνες τις ΗΠΑ για την σφαγή των παιδιών Παλαιστινίων, των γυναικών, αλλά και των ηλικιωμένων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφερε μία ανακοίνωση της προεδρίας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο χθες Παρασκευή σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας για ανθρωπιστικούς λόγους, παρά την πίεση του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες που κατήγγειλε τη «συλλογική τιμωρία» των Παλαιστινίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ράιαν Ο' Νιλ: Πέθανε ο πρωταγωνιστής του “Love Story”

Μεξικό: Φονικές μάχες μεταξύ πολιτών και κακοποιών (σκληρές εικόνες)

Αδήλωτη εργασία: “Φρένο” βάζει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας