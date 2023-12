Πολιτική

Κασελλάκης: Παράταση για τα think tanks του ΣΥΡΙΖΑ

Έτσι ξεκινάει η Ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από την κοινωνία. Από εσάς, τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Με ένα βιντεσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης την παράταση στις αιτήσεις ενδιαφέροντος για τα think tanks του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στο μήνυμα εμφανίζεται η συντονίστρια των think tanks, Διάνα Βουτυράκου, η οποία αναφέρει: «Είναι εκατοντάδες οι αιτήσεις ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σας στα think tank του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Γι' αυτό αποφασίσαμε να δώσουμε μικρή παράταση ως τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, για να δοθεί η ευκαιρία ενημέρωσης και συμμετοχής σε όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πλευρά του αναφέρει: « Έτσι ξεκινάει η Ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατευθείαν από την κοινωνία. Θα είμαστε μαζί την επόμενη ημέρα επειδή εσείς θα είσαστε ο ΣΥΡΙΖΑ του μέλλοντος. Πάρτε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας».

