Καϊλή: Έχω αποδείξεις για την αθωότητά μου, με εμποδίζουν να τις δείξω (βίντεο)

Τι ανέφερε η πολιτικός του Ευρωκοινοβουλίου μιλκώντας στο "Πρωινό" του ΑΝΤ1, για την περίοδο κατά την οποία αναγκάστηκε να αποχωριστεί την κόρη της.

Στην αντεπίθεση με σκοπό την υπεράσπισή της σχετικά με το Qatargate έχει περάσει η Εύα Καϊλή, η οποία σε πρόσφατη αποκλειστική συνομιλία της με τη συντάκτρια του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Το πρωινό» Έλλη Αυξεντίου, δήλωσε κατηγορηματικά:

«Σε όσους έχουν ακόμη αμφιβολίες απαντώ με τις κάτωθι αποδείξεις:

Τα δακτυλικά μου αποτυπώματα δεν υπάρχουν στα χρήματα.

Παρότι ήμουν υπό παράνομη παρακολούθηση για τουλάχιστον ένα χρόνο , οι μυστικές υπηρεσίες αναφέρονται σε άλλους , και σε υποσημείωση τους δεν διαπιστώνουν εμπλοκή μου.

Οι υποκλοπές από τις μυστικές υπηρεσίες αποδεικνύουν ότι ένας λομπίστας, χρησιμοποιούσε βοηθούς για να λάβει τις αμοιβές του από συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πουθενά δεν εμπλέκεται το όνομα όνομά μου στις ηχογραφήσεις.

Δεν είχα ποτέ τραπεζικό λογαριασμό στον Παναμά ούτε έχω λάβει οποιοδήποτε άλλο εισόδημα, πλην του μισθού μου».

Η κ. Καϊλή, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το καθημερινό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1, μοιράστηκε με τη δημοσιογράφο ότι η παραμονή της μακριά από την κόρη της για τέσσερις ολόκληρους μήνες, ήταν κάτι που συγκλόνισε την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς η κόρη της ήταν μόλις 20 μηνών. Κατήγγειλε εξάλλου ότι οι αρχές, τής ασκούσαν πιέσεις ισχυριζόμενες πως “ψάχνουν λύση για το μωρό με τις κοινωνικές υπηρεσίες”.

«Η ακρόαση για να δείξω όλα τα στοιχεία που σας αναφέρω, πρέπει να γίνει πριν τις Ευρωεκλογές στο Ευρωκοινοβούλιο! Ποιος και γιατί, το καθυστερεί; Η αλήθεια πρέπει να λάμψει! […] Αυτή η δοκιμασία με έκανε πιο δυνατή, και ως μάρτυρας πρέπει να μιλήσω για όσα μπορεί να περάσει κάποιος που του επιτίθενται. Κάποιος που ένα ολόκληρο σύστημα, τον θεωρεί ένοχο χωρίς τεκμήριο αθωότητας και με εκβιασμένες ομολογίες.

Σύντομα θα βρίσκομαι στη χώρα μου. Έχω πρόσβαση πλέον στα στοιχεία της δικογραφίας τα οποία με απαλλάσσουν. Την πρόσβαση αυτή, την έχω παρά τις επίμονες προσπάθειες κάποιων να χτίσουν κάτι εις βάρος μου. Προσπάθειες βασισμένες στην υπόθεση πως δήθεν όλοι οι πολιτικοί, κυρίως δε, οι πολιτικοί των νοτίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διεφθαρμένοι».

