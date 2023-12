Life

Χριστούγεννα - Βασιλική οικογένεια: Οι κάρτες του Κάρολου και του Γουίλιαμ (εικόνες)

Δημοσιεύτηκαν οι χριστουγεννιάτικες κάρτες των μελών της βασιλικής οικογένειας. Η πρώτη του Κάρολου ως βασιλιά και η πρωτότυπη της οικογένειας του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας με τα τρία τους παιδιά μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικά δικτύωσης τη χριστουγεννιάτικη κάρτα για το 2023 η οποία είναι πολύ διαφορετική από όσες έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια.

Πόζαραν στο φακό του καταξιωμένου φωτογράφου Τζος Σίνερ (Josh Shinner), μέσα στο σπίτι τους στο Ουίνδσορ αυτή τη φορά σε casual στυλ. Επιλέγοντας ένα ασπρόμαυρο φόντο η πριγκιπική οικογένεια δείχνει χαμογελαστή φορώντας άσπρα πουκάμισα, σκούρα παντελόνια και αθλητικά παπούτσια, με την 8χρονη Σάρλοτ να κλέβει τις εντυπώσεις καθισμένη στο κέντρο σε μία βελούδινη καρέκλα.

«Η χριστουγεννιάτικη κάρτα μας για το 2023», έγραψε ο επίσημος λογαριασμός του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Instagram και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε πάνω από 2 εκατ. likes και πάρα πολλά σχόλια για το πόσο γρήγορα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά της οικογένειας.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ κυκλοφόρησαν επίσης τη χριστουγεννιάτικη κάρτα του Βασιλιά και της Βασίλισσας, δια χειρός Ούγκο Μπέρναντ από την ημέρα της στέψης στις 6 Μαΐου.

Σύμφωνα με το Hello, το επίσημο στιγμιότυπο δείχνει τον βασιλιά Κάρολο με το ηλικίας 360 ετών στέμμα του Αγίου Εδουάρδου και την βασίλισσα Καμίλα στην αίθουσα του θρόνου μετά την ιστορική τελετή ενθρόνισης.

Τα Χριστούγεννα η βασιλική οικογένεια αναμένεται να συγκεντρωθεί, όπως κάθε χρόνο στο κτήμα Sandringham με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η οικογένεια της Καμίλα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά.