Κοινωνία

Βριλήσσια - Κάμερες: Παρακολουθούσε και τη νεαρή κόρη της γυναίκας του

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον κατηγορούμενο, ο οποίος φέρεται να παρακολουθούσε το κορίτσι σε προσωπικές του στιγμές.

-

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την δράση, του κομμωτή ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου έπειτα από έλεγχο στο κατάστημά του στην περιοχή των Βριλησσίων, αφού πρώτα εκεί εντοπίστηκαν κάμερες που είχε τοποθετήσει παράνομα στις τουαλέτες.

Μια ημέρα μετά, την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, παρουσιάστηκε ενώπιον των αστυνομικών η σύζυγός του συλληφθέντα, η οποία ζήτησε την ποινική του δίωξη και κατέθεσε ότι είχε τοποθετήσει κάμερες, εκτός του κομμωτηρίου, επίσης στην τουαλέτα και το υπνοδωμάτιο της 29χρονης κόρης της, την οποία εκείνη είχε αποκτήσει σε προηγούμενο γάμο.

Ακολούθησε έρευνα σε κάθε χώρο του σπιτιού, καθώς και σε έπιπλα, σκεύη και ερμάρια. Όπως προέκυψε, ο κομμωτής είχε τοποθετήσει μία κάμερα στο θερμοσίφωνα του μπάνιου και άλλη μια στο καλώδιο της τηλεόρασης που βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο.

Οι αστυνομικοί έστειλαν τις ψηφιακές συσκευές που κατέσχαν, τόσο από το σπίτι όσο και από το μαγαζί, στα Αστυνομικά Εγκληματολογικά Εργαστήρια για εξέταση, ενώ κατά τις έρευνες στο κομμωτήριο, μεταξύ άλλων εντόπισαν και μια αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 1,43 γραμμαρίων, για την οποία ο κομμωτής δήλωσε πως ήταν αναμειγμένη με παυσίπονο.

Η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται, καθώς νέες κολάσιμες πράξεις προστίθενται σταδιακά στο κατηγορητήριο κατά του κομμωτή.

