Life

Easy Live Experience: Ο easy 97.2 σε στέλνει στο Λονδίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο easy 97.2 σε στέλνει στο Λονδίνο για να απολαύσεις το “Stranger Things: The First Shadow” στο Phoenix Theatre του West End!

-

Ο easy 97.2, ο σταθμός των Χριστουγέννων, κάνει δώρο σε ένα υπερτυχερό ακροατή και ένα πρόσωπο της επιλογής του , άλλο ένα Easy Live Experience:

Ένα μοναδικό ταξίδι στο Λονδίνο για να παρακολουθήσουν την παράσταση “Stranger Things: The First Shadow” το Σάββατο 20 Ιανουαρίου.

Η δημοφιλής σειρά μετατρέπεται σε θεατρική παράσταση και ο easy 97.2 δίνουν την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ταξιδέψουν μέχρι το Λονδίνο στις 20 Ιανουαρίου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να δουν από κοντά την πολυαναμενόμενη παράσταση στο Phoenix Theater του θρυλικού West End που σίγουρα θα συζητηθεί. Το θεατρικό έργο “Stranger Things: The First Shadow” διαδραματίζεται 20 χρόνια πριν από την τηλεοπτική σειρά και αποκαλύπτει την ιστορία προέλευσης πίσω από το εναλλακτικό σύμπαν της πραγματικότητας Upside Down

Για να πάρουν μέρος οι ακροατές του easy 97.2 στον διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται ΕΔΩ!

Καθημερινά, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί της εκπομπής “easy breakfast”, Μαρία Κωνσταντάκη & Στάθης Χριστοφορίδης, αλλά και η Δέσποινα Κρητικού, ο Κωστής Λυμπερόπουλος και η Μαρία Φραγκάκη, θα καλούν έναν τυχερό ακροατή από τη λίστα συμμετεχόντων. Αφού θα απαντάει on air στην ερώτηση «Πόσο φαν του Stranger Things είσαι;» θα μπαίνει αυτόματα στην τελική κλήρωση.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου και ο νικητής θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση, στις 5 Ιανουαρίου και συγκεκριμένα στην εκπομπή “easy breakfast”, από το μοναδικό δίδυμο Μαρία Κωνσταντάκη & Στάθη Χριστοφορίδη.

Easy 97.2, ο σταθμός των Χριστουγέννων!

Άκου easy 97.2 online ή κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή σε App Store & Google Play

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - Αλλεργικό σοκ: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης

Θεσσαλονίκη - Σκυλιά: Πάνω από 50 τραύματα είχε η 50χρονη

Ρέντης - 18χρονος: Εκτοξεύτηκε και δεύτερη φωτοβολίδα κατά του αστυνομικού