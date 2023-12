Κόσμος

Βρετανία - Κάμερον: Οργή για την συνάντηση του Γιουσάφ με τον Ερντογάν

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας κατηγορεί τον Χούμζα Γιουσάφ πως παραβίασε το πρωτόκολλο και συναντήθηκε με τον Τούρκο χωρίς την παρουσία βρετανού αξιωματούχου.

Οργισμένος ο Κάμερον για την συνάντηση Γιουσάφ – Ερντογάν. Η συνάντηση αυτή έγινε στο περιθώριο της συνόδου για το κλίμα, COP28, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο ο πρωθυπουργός του τοπικού κοινοβουλίου της Σκωτίας είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εκ των προτέρων για όλες τις διεθνείς επαφές του την Βρετανική κυβέρνηση.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως αξιωματικός του Foreign Office επέλεξε να μην μείνει με τη σκωτσέζικη αντιπροσωπεία καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας και γι αυτό έχασε τη συνάντηση.

Σύμφωνα πάντα με τον Χούμζα Γιουσάφ η συνάντηση άλλαξε ώρα την τελευταία στιγμή μετά από πρωτοβουλία του Τούρκου προέδρου ενώ επισημαίνει πως δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να γίνει παρουσία κάποιου κυβερνητικού αξιωματούχου ή ακόμη και του ίδιου του Λόρδου Κάμερον, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισαάκ Καριπίδη



Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Γιουσάφ με τις πράξεις του δυσανασχετεί το Foreign Office, παραβλέπει το πρωτόκολλο και ουσιαστικά παραβιάζει το νόμο.



Με αυστηρές κυρώσεις εναντίον της Σκωτίας προειδοποιεί ο Κάμερον

Για αυτό και ο Κάμερον στην επιστολή του ξεκαθαρίζει πως την επόμενη φορά που θα ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό θα λάβει σκληρά μέτρα όπως το κλείσιμο των γραφείων της Σκωτίας στις πρεσβείες του Ηνωμένου Βασιλείου.

