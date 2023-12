Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Πύλο

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο θαλάσσιο χώρο δυτικά της Πύλου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ο σεισμός είχε μέγεθος 3,1 Ρίχτερ και καταγράφηκε στις 2:20 το μεσημέρι.

Το επίκεντρο ήταν 15 χιλιόμετρα δυτικά της Πύλου και το εστιακό βάθος, 5,5 χιλιόμετρα.

Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει περαιτέρω ανησυχία.

