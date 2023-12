Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Καρπενήσι

Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού και ποιο το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:25 το πρωί της Τρίτης στο Καρπενήσι.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10,9 χιλιόμετρα και το επίκεντρο ήταν 14 χιλιόμετρα Ανατολικά του Καρπενησίου.

Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει περαιτέρω ανησυχία.

