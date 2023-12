Κοινωνία

Επίθεση σκύλων: Θρήνος στην κηδεία της 50χρονης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί αποχαιρέτισαν με συγκίνηση την αγαπημένη τους που χάθηκε πρόωρα και άδικα.

-

Το τελευταίο αντίο στο 50χρονο θύμα της άγριας επίθεσης σκύλων στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης είπαν την Τρίτη, συγγενείς, φίλοι και γνωστή της άτυχης γυναίκας.

Η κηδεία της ιδιαίτερα δημοφιλούς και αγαπητής γυναίκας, πραγμαοποιήθηκε στις 11.30 το πρωί από τον ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Νικόλαου στο χωριό της.

Τραγικές φιγούρες τα παιδιά της, τα αδέρφια της και ο πρώην σύζυγός της, που δε μπορούν να πιστέψουν ταν απορσδόκητο χαμό της.

Η 50χρονη ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο στο χωριό και την ευρύτερη περιοχή, όπου όλοι μιλούσαν για εκείνη με τα καλύτερ λόγια.

Ειδήσεις σήμερα:

Youth Pass: Τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αιτήσεων

Πήλιο: Άνδρας καταπλακώθηκε από τοιχίο και πέθανε - Έφτιαχνε το σπίτι για την κόρη του

Επίθεση σκύλων: Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της 50χρονης: κανένας δεν είχε καταλάβει τίποτα (βίντεο)