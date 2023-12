Υγεία - Περιβάλλον

Αλλεργικό σοκ – 17χρονη: Καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ “βλέπει” ο διευθυντής της ΜΕΘ

Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΕΘ του Βενιζέλειου νοσοκομείου. Η πορεία της υγείας της 17χρονης μαθήτριας.

Αν είχε ειδοποιηθεί άμεσα το ΕΚΑΒ, ίσως η έκβαση της αλλεργικής αντίδρασης της 17χρονης μαθήτριας, μετά την κατανάλωση βουτύρου, να ήταν διαφορετική και να μη βρισκόταν σήμερα διασωληνωμένη να δίνει μάχη για τη ζωή της.

Την εκτίμηση αυτή έκανε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ανέστης Κιούλπαλης, τονίζοντας την σημασία των άμεσων και σωστών αντανακλαστικών στις περιπτώσεις σοβαρών αλλεργιών.

Στην περίπτωση της 17χρονης μαθήτριας του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου, όλα δείχνουν πως χάθηκε πολύτιμος, όπως αποδείχθηκε, χρόνος από τη στιγμή που εμφάνισε την αλλεργική αντίδραση και πήγε στο δωμάτιό της για να κάνει την ένεση αδρεναλίνης. Όπως ανέφερε ο κ. Κιούλπαλης, «το παιδί ήξερε ότι ήταν αλλεργικό και παρακολουθείτο από ειδικούς παιδιάτρους αλλεργιολόγους στην Αθήνα που του είχαν χορηγήσει τα ενεσάκια αδρεναλίνης προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει σε έκτακτη ανάγκη». Όμως, όπως συνέχισε: «Η αδρεναλίνη από μόνη της, χωρίς άλλες παρεμβάσεις από ιατρικής πλευράς, δεν είναι απολύτως ασφαλής. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι άνθρωποι που έχουν σοβαρές αλλεργίες. Αν νιώσουν τα πρώιμα συμπτώματα μιας αλλεργικής αντίδρασης θα πρέπει, εκτός από την έγχυση αδρεναλίνης που πρέπει να κάνουν, να ειδοποιήσουν αμέσως και το ΕΚΑΒ, ώστε να μη χαθεί χρόνος αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν καλά. Σε αυτή την περίπτωση αν είχε ενημερωθεί το ΕΚΑΒ τη στιγμή που το παιδί πήγαινε να πάρει το ενεσάκι του, ίσως η έκβαση να ήταν διαφορετική, παρότι αυτό δεν το ξέρει κανείς».

Ο διευθυντής της ΜΕΘ του Βενιζελείου διευκρίνισε, πως αυτό «δεν σημαίνει, ότι όποιος έχει αλλεργία καταλήγει στον θάνατο, αλλά επειδή υπάρχουν και αυτές οι μορφές έντονης αλλεργικής αντίδρασης, κατά τις οποίες σταματά η κυκλοφορία και κάνει ο άνθρωπος ανακοπή, καλό είναι να ενημερώνεται γρήγορα το ΕΚΑΒ, ώστε και η αντιμετώπιση να γίνεται άμεσα. Όσο πιο γρήγορη είναι η αντιμετώπιση, τόσο αποτελεσματική θα είναι».

Δυστυχώς, η 17χρονη, που είχε γνωστή αλλεργία στα γαλακτοκομικά, πήγε στο δωμάτιό της για να κάνει την ένεση αδρεναλίνης και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, καθώς καθυστερούσε, καθηγήτρια συνοδός την αναζήτησε και την βρήκε αναίσθητη. Οι προσπάθειες για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση που έκανε η ίδια, αλλά και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε και έφτασε στο ξενοδοχείο δεν απέδωσαν και το κορίτσι διακομίστηκε στο Βενιζέλειο, όπου οι γιατροί του ΤΕΠ, μετά από προσπάθειες 10 λεπτών κατάφεραν να το επαναφέρουν, το διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή του στη ΜΕΘ.

Παραμένει κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης

Εκεί παραμένει για τρίτο 24ωρο, με τον κ. Κιούλπαλη να χαρακτηρίζει κρίσιμη την κατάστασή της. Όπως είπε, ακόμη δεν έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο για την ζωή της καθώς, λόγω του οιδήματος, παρουσιάζει αυξημένες ενδοκράνιες πιέσεις, παρότι σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ζωτικές λειτουργίες της, αυτές έχουν αποκατασταθεί. «Η καρδιά, οι πνεύμονες, τα νεφρά επανέρχονται, αν όμως ο εγκέφαλος υποστεί βλάβες μπορεί να είναι μόνιμες» σημείωσε, τονίζοντας πως: «Μέλημά μας σε αυτή τη φάση είναι προστατεύσουμε τον εγκέφαλο, δηλαδή την ίδια τη ζωή. Από εκεί και πέρα είναι θέμα χρόνου το πώς θα εξελιχθεί».

Οι θεράποντες γιατροί θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν την κατάσταση της εγκεφαλικής λειτουργίας της 17χρνης αφού υποχωρήσει το οίδημα, το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Κιούλπαλη, «μπορεί να κρατήσει από 2 24ωρα μέχρι 10 – 12 μέρες και μετά σιγά – σιγά υποχωρεί».

Όμως, όπως τόνισε, «ένα εγκεφαλικό οίδημα που αναπτύσσεται μετά από ανοξαιμία, από μη παροχή δηλαδή οξυγόνου στον εγκέφαλο, λόγω παύσης της καρδιακής λειτουργίας έχει δυσοίωνη πρόγνωση, αφού ο εγκέφαλος μπορεί να αντέξει μέχρι 4 λεπτά χωρίς να υποστεί βλάβες. Και όσο περισσότερος χρόνος περνά τόσο πιο δυσοίωνη είναι η πρόγνωση».

Η κατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πολύ δύσκολη και οι γονείς του παιδιού είναι ενήμεροι. «Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε το καλύτερο» κατέληξε.

