Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο - Αλλεργικό σοκ: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της μαθήτριας, στο πλευρό της οποίας έσπευσαν οι γονείς της από την Αθήνα.

-

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη μαθήτρια του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου που υπέστη ανακοπή, μετά από αλλεργικό σοκ, αφού είχε πάρει πρωινό σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας, όπου διέμενε με τους συμμαθητές της και τους συνοδούς καθηγητές τους, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Η κοπέλα παραμένει διασωληνωμένη και η κατάστασή της κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη από τους γιατρούς που έχουν καταφέρει να την σταθεροποιήσουν, όμως δεν μπορούν να εκτιμήσουν την εξέλιξή της, αν προηγουμένως δεν υποχωρήσει το εκτεταμένο οίδημα που παρουσιάζει στον εγκέφαλο, κάτι που μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες, ακόμη και εβδομάδες όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο πλευρό του παιδιού τους βρίσκονται οι γονείς της 17χρονης που έφτασαν στην Κρήτη από την Αθήνα και σοκαρισμένοι από το συμβάν, ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις από τους γιατρούς, ελπίζοντας ότι το κορίτσι τους θα καταφέρει να ξεπεράσει την περιπέτεια της υγείας της. Η 17χρονη έφαγε βούτυρο στη διάρκεια πρωινού σε ξενοδοχείο ενώ είχε εγνωσμένη αλλεργία στα γαλακτοκομικά και για αυτό αντέδρασε με ένεση αδρεναλίνης στον εαυτό της.

Από την προανάκριση που διενεργεί το Α.Τ. Μαλεβιζίου προκύπτει ότι έφαγε βούτυρο, ενώ είναι αλλεργική στα γαλακτοκομικά. Παρότι έκανε ένεση αδρεναλίνης που είχε μαζί της, η αλλεργική αντίδραση ήταν οξεία και υπέστη ανακοπή. Ο γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την βοηθήσουν, ωστόσο, η κοπέλα διακομίστηκε στο Βενιζέλειο σε κατάσταση ανακοπής. Χρειάστηκαν προσπάθειες των γιατρών του ΤΕΠ για 10 λεπτά ώστε να την επαναφέρουν και να μεταφερθεί στη συνέχεια, διασωληνωμένη, στη ΜΕΘ.

Το ανακοινωθέν του Νοσοκομείου:

«Σήμερα Κυριακή 10-12-2023 διακομίστηκε στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου μας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία Ιατρού, ανήλικη 17 ετών σε καρδιακή ανακοπή (ασυστολία).

Διασωληνώθηκε και μετά από 10 λεπτά εξειδικευμένης αναζωογόνησης ανέκτησε καρδιακό ρυθμό.

Η αρτηριακή πίεση υποστηρίχθηκε με αγγειοσυσπαστικά φάρμακα και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου για σταθεροποίηση και νοσηλεία.

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη».

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΕΚ: Λήστεψαν μπασκετμπολίστα ενώ περπατούσε στα Βριλήσσια

Άγριοι σκύλοι – Θεσσαλονίκη: Κωφάλαλος κηπουρός ήταν εκεί, αλλά αδυνατούσε να ακούσει της φωνές του θύματος (βίντεο)

Βριλήσσια: Καταστηματάρχης είχε βάλει κρυφές κάμερες στις γυναικείες τουαλέτες