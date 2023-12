Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στις Κυκλάδες

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Ανάφης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:43 τα, στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Ανάφης.

Σύμφωνα την Αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 14,2 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ανάφης.

