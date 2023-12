Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης και οι απρόσμενες συναντήσεις που έρχονται (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

-

Η νέα Σελήνη θα είναι η πρωταγωνίστρια των επόμενων ημερών όσον αφορά τις προγνώσεις των άστρων, όπως τόνισε η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή “Το πρωινό” την Τετάρτη. «Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται υπό το φως της παραμέτρου αυτής θα περιλαμβάνει συναντήσεις με φίλους από το παρελθόν αλλά και αναθεωρήσεις πάνω σε ζητήματα για τα οποία ως τώρα θεωρούσαμε, ότι η στάση μας είναι αμετάκλητη και κατηγορηματική», υπογράμμισε.

Προλογίζοντας, η κ. Πατέρα επισήμανε ότι η κατάλληλη συμβουλή αυτό-φροντίδας για την ημέρα μας είναι να αποφύγουμε με κάθε τρόπο να παίρνουμε βιαστικές αποφάσεις, καθώς η Πανσέληνος στις 27 του μήνα πρόκειται να φέρει αρκετές ανατροπές και ανακατατάξεις που απαιτούν την υπομονή και την κατανόησή μας. Περισσότερο επηρεασμένα από τις περιπέτειες της σημερινής συναστρίας που θα πρέπει να δώσουν βάση στα παραπάνω, είναι οι Τοξότες.

Αμέσως μετά η κ. Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις της, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

