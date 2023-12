Κόσμος

Γιαϊτζί: Ο Ερντογάν εγκαταλείπει “Γαλάζια Πατρίδα”

Ο φερόμενος εμπνευστής του τουρκολιβυκού μνημονίου «σβήνει» τη «Γαλάζια Πατρίδα» με δηλώσεις…Δένδια.

O γνωστός για τις ακραία εθνικιστικές απόψεις του υποναύαρχος ε.α. και φερόμενος εμπνευστής του ‘Τουρκολιβυκού Μνημονίου’ Cihat Yayc? επικαλείται δηλώσεις τις υπουργού Άμυνας της Ελλάδας, Νίκου Δένδια στο «Βήμα» ισχυριζόμενος ότι «επιβεβαιώνουν την εγκατάλειψη της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’ από τον Τούρκο Πρόεδρο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου και καταγράφεται σε σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό Χ TURK DEGS: «Πρώτο λεπτό, πρώτο γκολ ! Ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Ν. Δένδιας είπε ξεκάθαρα τι θέλει η Ελλάδα από την Τουρκία Μιλώντας στο "Βήμα", ο Δένδιας δήλωσε: «Αν θέλουμε κάτι επιπλέον της ύφεσης στο πεδίο, μία πραγματική αλλαγή σελίδας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χρειάζεται και αλλαγή στάσης της γειτονικής χώρας σε δομικά ζητήματα τα οποία δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν παλινδρόμηση στην ένταση στο μέλλον." – "Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται το Casus Belli, η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, η ‘Γαλάζια Πατρίδα’ και η Κύπρος».

