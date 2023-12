Κοινωνία

Συμβολαιογράφοι: Συνεχίζεται επ' αόριστον η αποχή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ναυάγιο" η συμφωνία με την κυβέρνηση. Ποια είναι τα αιτήματα των συμβολαιογράφων.

-

Στη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. της Δευτέρας 11 Δεκεμβρίου 2023, αποφασίστηκε η επ’ αόριστον συνέχιση της αποχής των συμβολαιογράφων από τη σύνταξη συγκεκριμένης κατηγορίας συμβολαίων και των δηλώσεών τους και η σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης στις 8/1/2024 προς επανεξέταση των εξελίξεων.

Κατά τη Γενική συνέλευση επισημάνθηκε και πάλι η ασυμφωνία μεταξύ της προκήρυξης του διαγωνισμού για τον «Ηλεκτρονικό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτων» και των συμφωνηθέντων μεταξύ Πολιτείας και συμβολαιογράφων, καθώς και η απόλυτα εύλογη ανασφάλεια ως προς τη νομικά εφικτή δυνατότητα συμβασιοποίησης και εκτέλεσης του άνω έργου με περιεχόμενο διαφορετικό προς την προκήρυξη αυτού, θέμα που αποτέλεσε το βασικό λόγο λήψης της απόφασης περί συνέχισης της αποχής.

Βασικά αιτήματα, μεταξύ άλλων, είναι:

Η εκ μέρους της Πολιτείας επίσημη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο – μειοδότη του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης» της εξαίρεσης/απαλοιφής του υποέργου «Ψηφιακό συμβόλαιο», και σχετική γνωστοποίηση επίσημα στη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, Η δυνατότητα επ’ αόριστον υποβολής συμβολαίων και συνοδευτικών εγγράφων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, τόσο από τον Συμβολαιογράφο όσο και από τον πολίτη, είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά με απλή διαβίβαση ψηφιακά υπογεγραμμένων αντιγράφων συμβολαίων και περιλήψεων και σκαναρισμένων λοιπών δικαιολογητικών. Η παύση των αντιφατικών δημόσιων τοποθετήσεων εκ μέρους των αρμοδίων κυβερνητικών αξιωματούχων, σχετικά με το συμβόλαιο και τον συμβολαιογράφο που θέτουν εν αμφιβόλω την επίτευξη συμφωνίας στη βάση του «έγχαρτου» συμβολαίου.

Ειδικότερα για το «ψηφιακό συμβόλαιο» τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. αναγνωρίζουν τα θετικά βήματα που έχουν γίνει τόσο με το από 17/11/2023 κοινό ανακοινωθέν των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και την αποδοχή και αναγνώριση εκ μέρους της πολιτείας του «εγχάρτου» και συντασσόμενου ενώπιον Συμβολαιογράφου πρωτοτύπου συμβολαίου ως μοναδικού τρόπου σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων, εγγυώμενου την ασφάλεια των συναλλαγών κατά τρόπο που συνάδει προς το δικαιικό μας σύστημα όσο και με και την, προς επίρρωση των άνω συμφωνηθέντων, παρουσία του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυρανάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατά τη συνεδρίαση αυτού της 4/12/2023 και τις δεσμεύσεις του σ’ αυτό περί μη υλοποίησης του σκέλους εκείνου, του διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων», που αφορά στο ψηφιακό συμβόλαιο.

Ωστόσο, καίτοι υπήρξε αίτημα της προηγούμενης απόφασής μας η ανάκληση της από 7/11/2023 προκήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων» άλλως η τροποποίηση της προκήρυξης με απαλοιφή από αυτήν του τμήματος εκείνου που αναφέρεται στο «ψηφιακό συμβόλαιο», ο διαγωνισμός έχει ήδη περατωθεί, χωρίς τροποποίηση ή απαλοιφή του κρίσιμου σκέλους του που αφορούσε στο ψηφιακό συμβόλαιο.

Υπηρετούμε με αίσθημα ευθύνης τον ρόλο του λειτουργού της προληπτικής Δικαιοσύνης και του εγγυητή της ασφάλειας των συναλλαγών που διαχρονικά μας έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα και την Πολιτεία και διαβεβαιώνουμε ότι, η αποχή από τα καθήκοντά μας, κατά τη διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου, που παραδοσιακά φέρει το μεγαλύτερο φόρτο και έσοδα για τους συμβολαιογράφους, δεν είναι χωρίς κόστος για κανέναν μας, πλην όμως κρίνεται απαραίτητη για την προάσπιση του λειτουργήματός μας, της ασφάλειας των συναλλαγών και των συναλλασσομένων πολιτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολοκαύτωμα Καλαβρύτων: Το χρονικό του ναζιστικού εγκλήματος

Βόλος: έγδυναν μαθητή δημοτικού και έπαιζαν τρίλιζα στα οπίσθιά του

Απάτη “μαμούθ” στο Δημόσιο μέσω ΦΠΑ (εικόνες)