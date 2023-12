Αθλητικά

Οπαδική βία - Πηγές Υπουργείου: Στην κρίση της Πολιτείας η διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το μέτρο των αγώνων χωρίς φιλάθλους. Τι προβλέπεται στην ΠΝΠ.

«Είναι στην κυριαρχική κρίση της ελληνικής Πολιτείας να αποφασίζει τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, όταν αυτοί μάλιστα αξιολογούνται ως υψηλής επικινδυνότητας».

Αυτό τονίζεται από πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείου Αθλητισμού, ως απάντηση στην ανακοίνωση που είχε νωρίτερα εκδώσει ο Ολυμπιακός, ενώ επισημαίνεται ότι: «τα όσα προηγήθηκαν -ειδικά με τη δολοφονική επίθεση εναντίον αστυνομικών, για την οποία έχει υπάρξει ομολογία - δικαιολογούν εν προκειμένω απολύτως το μέτρο αυτό».

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 2, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5, την παρ. 2 του άρθρου 7, την παρ. 9 του άρθρου

16, τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 25, την παρ. 1 του άρθρου 44 και την παρ. 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τη λήψη έκτακτων μέτρων απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου, στους οποίους συμμετέχουν οι ομάδες της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και οι δεύτερες ομάδες των ιδίων Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας μετά από τα πρόσφατα συμβάντα εκδήλωσης πράξεων βίας κατά τη διάρκεια ή με την αφορμή αθλητικών εκδηλώσεων που έθεσαν σε σοβαρή διακινδύνευση τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των παρευρισκομένων.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2024, απαγορεύονται η διάθεση εισιτηρίων και η παρουσία θεατών

στους αγώνες ποδοσφαίρου:

(α) Του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 1) περιόδου 2023-2024,

(β) του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς και στους φιλικούς αγώνες, εφόσον η γηπεδούχος ομάδα συμμετέχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 1) περιόδου 2023-2024,

(γ) του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α2 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 2) περιόδου 2023-2024, καθώς και στους φιλικούς αγώνες, εφόσον η γηπεδούχος ομάδα συγκροτείται και διατηρείται ως δεύτερη ομάδα (Β’ ομάδα) Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας (Π.Α.Ε.) που είναι μέλος του επαγγελματικού συνδέσμου της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), σύμφωνα με το άρθρο 108Β του ν. 2725/1999.

Κατά την εφαρμογή της παρούσας επιτρέπεται η είσοδος στις εξέδρες του γηπέδου έως δέκα (10) εκπροσώπων κάθε ομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω εκπρόσωποι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατέχουν διευθυντική θέση στην ομάδα. Στον ανωτέρω αριθμό δεν συμπεριλαμβάνονται οι αξιωματούχοι που δηλώνονται στο Φύλλο Αγώνα.

Η εκτέλεση των ποινών διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές που έχουν επιβληθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας ή που επιβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου αναστέλλεται έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2024.

2. Για το χρονικό διάστημα της παρ. 1 απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων στη φιλοξενούμενη ομάδα α) στους αγώνες ποδοσφαίρου του Κυπέλλου Ελλάδος και στους φιλικούς αγώνες, εφόσον η φιλοξενούμενη ομάδα συμμετέχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 1) περιόδου 2023-2024, καθώς και β) στους αγώνες ποδοσφαίρου του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α2 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 2) περιόδου 2023-2024 και στους φιλικούς αγώνες εφόσον η φιλοξενούμενη ομάδα συγκροτείται και διατηρείται ως Β’ ομάδα υπό την έννοια της περ. (γ) της παρ. 1. Κατά την εφαρμογή της παρούσας επιτρέπεται η είσοδος στις εξέδρες του γηπέδου έως δέκα (10) εκπροσώπων της φιλοξενούμενης ομάδας, εφαρμοζομένων αναλόγως του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 1.

3. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για το χρονικό διάστημα της παρ. 1, είναι δυνατόν, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, να επιβάλλεται η απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου των διασυλλογικών διοργανώσεων της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (Union of European Football Associations - UEFA), εφόσον ελληνική ομάδα είναι γηπεδούχος, και να προβλέπεται ο ανώτατος αριθμός εκπροσώπων των ομάδων, των οποίων επιτρέπεται η είσοδος στις εξέδρες του γηπέδου.

4. Σε περίπτωση διάθεσης εισιτηρίων ή παρουσίας θεατών κατά παράβαση των απαγορεύσεων των παρ. 1, 2 και 3, επιβάλλεται στις Π.Α.Ε., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ο αποκλεισμός από το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 1) για την περίοδο 2023-2024.

5. Έως τις 12 Φεβρουαρίου 2024 αξιολογούνται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της παρούσας, προκειμένου να εξετασθεί η παράταση της εφαρμογής της, σε περίπτωση που δεν τηρούνται απολύτως οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφαλούς διεξαγωγής των αγώνων ποδοσφαίρου και υφίσταται ο κίνδυνος διακινδύνευσης της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των συμμετεχόντων, καθώς και της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Άρθρο δεύτερο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

