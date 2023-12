Αθλητικά

Οπαδική βία - Ολυμπιακός: Μηνύσεις κατά υπουργών για τα κλειστά γήπεδα

Απαντήσεις ζητεί ο Ολυμπιακός, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη.

Με μηνύσεις απαντά η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην κυβέρνηση. Η ΠΑΕ ζητεί εξηγήσεις για το ότι, ο αγώνας του Ολυμπιακού θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, ενώ άλλοι του μπάσκετ όχι και ξεκαθαρίζει πως προσφεύγει στη Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η απάντηση που διέρρευσε από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Αθλητισμού προφανώς δεν είναι απάντηση και δεν απαντά σε κανένα από τα ερωτήματα της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Λέτε πως είναι «κυριαρχικό σας δικαίωμα» να κλείνετε κάθε γήπεδο λόγω υψηλής επικινδυνότητας.

Σας ρωτάμε ξανά: Γιατί δεν κλείσατε το γήπεδο βόλεϊ χθες στο οποίο έγινε ευρωπαϊκό ματς με παρουσία φιλάθλων και γιατί δεν κλείσατε το γήπεδο μπάσκετ για την Παρασκευή (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ); Γιατί δεν κλείνετε τα άλλα ποδοσφαιρικά γήπεδα αύριο (Παναθηναϊκός – Μακάμπι Χάιφα και ΠΑΟΚ – Ελσίνκι);

Έχετε κάποιο στοιχείο ότι η «υψηλή επικινδυνότητα» υπάρχει μόνο στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ; Αν έχετε, βγάλτε το στο φως. Όλα στο φως.

Θα μας απαντήσετε για τους εμπορικούς χώρους (σουίτες, εστιατόρια) που δεν έχουν σχέση με τις εξέδρες αν θα μείνουν ανοιχτοί;

Θα απαντήσετε στα ερωτήματα των εκατομμυρίων φιλάθλων μας και στα δικά μας ή θα μείνετε στο «κυριαρχικό σας δικαίωμα» που το ασκείτε κάνοντας σαφέστατη διάκριση σε βάρος του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και του κόσμου του;

Είναι θέμα Δημοκρατίας και ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα υπερασπίσει τα δικαιώματά του προσφεύγοντας στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη σε βάρος των Υπουργών κκ Οικονόμου, Κατσαφάδου και Βρούτση που πήραν αυτές τις αποφάσεις και έκαναν απαράδεκτες διακρίσεις ανάμεσα σε Έλληνες πολίτες.

Σας καλούμε έστω και την ύστατη ώρα να απαντήσετε και να ανακαλέσετε την απόφασή σας.

