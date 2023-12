Αθλητικά

Τσάμπιονς Λιγκ: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους “16” και οι “8” που “υποβιβάστηκαν” στα play off του Europa League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα προκύψουν τα οκτώ ζευγάρια για τη φάση των «16» στο Champions League. Ποιες συνεχίζουν στα playoffs του Europa League.

-

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Πόρτο ήταν οι δύο τελευταίες ομάδες που «σφράγισαν» μαθηματικά τα «εισιτήριά» τους για τους «16» του Champions League, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον 6ο και 8ο όμιλο αντίστοιχα, ενώ η Ατλέτικο, η Ντόρτμουντ και η Μπαρτσελόνα εξασφάλισαν την πρωτιά στον 5ο, 6ο και 8ο όμιλο αντίστοιχα.

Η δε Νιούκαστλ βρέθηκε απ' τον... παράδεισο, στον αποκλεισμό μέσα σε ένα ημίχρονο, καθώς αν και προηγήθηκε με 1-0 επί της Μίλαν, έχοντας στα χέρια της τη 2η θέση στον 6ο όμιλο, οι Ιταλοί «γύρισαν» το σκορ, νικησαν με 2-1 και τους αφησαν εκτός Ευρώπης.

Η κλήρωση για τη φάση των «16» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, στις 13:00 στο «House of European Football», την έδρα της UEFA στη Νιόν. Οι 8 ομάδες που τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις των ομίλων τους θα κληρωθούν με τις 8 ομάδες που πήραν τη δεύτερη θέση, ενώ δεν μπορούν να κληρωθούν (σ’ αυτή τη φάση) ομάδες απ’ την ίδια χώρα.

Οι πρώτοι αγώνες για τους «16» θα διεξαχθούν στις 13, 14, 20, 21 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 5, 6, 12, 13 Μαρτίου 2023.

Αναλυτικά οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» του Champions League 2023/24:

-Νικήτριες ομίλων: Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία, 1ος όμιλος), Άρσεναλ (Αγγλία, 2ος όμιλος), Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία, 3ος όμιλος), Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία, 4ος όμιλος), Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία, 5ος όμιλος), Ντόρτμουντ (Γερμανία, 6ος όμιλος), Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία, 7ος όμιλος), Μπαρτσελόνα (Ισπανία, 8ος όμιλος).

-Δεύτερες ομίλων: Κοπεγχάγη (Δανία, 1ος όμιλος), Αϊντχόφεν (Ολλανδία, 2ος όμιλος), Νάπολι (Ιταλία, 3ος όμιλος), Ίντερ (Ιταλία, 4ος όμιλος), Λάρσιο (Ιταλία, 5ος όμιλος), Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία, 6ος όμιλος), Λειψία (Γερμανία, 7ος όμιλος), Πόρτο (Πορτογαλία, 8ος όμιλος)

Οι ομάδες που πέρασαν στα play off εισόδου στους «16» του Europa League:

Γαλατασαράι (Τουρκία), Λανς (Γαλλία), Μπράγκα (Πορτογαλία), Μπενφίκα (Πορτογαλία), Φέγενορντ (Ολλανδία), Μίλαν (Ιταλία), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία), Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Οι ομάδες που αποκλείστηκαν:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία), Σεβίλη (Ισπανία), Ουνιόν Βερολίνου (Γερμανία), Σάλτσμπουργκ (Αυστρία), Σέλτικ (Σκωτία), Νιούκαστλ (Αγγλία), Ερυθρός Αστέρας (Σερβία), Αντβέρπ (Βέλγιο).

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Πέμπτη: βροχές, ισχυροί νοτιάδες και άνοδος θερμοκρασίας

Βοτανικός: Νεκρός μετά από φωτιά σε αποθήκη

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 186 σημεία