Viral το σημείωμα οδηγού σε αστυνομικό για να μην “φάει” πρόστιμο

To "μυθικό" μήνυμα της... πονηρής οδηγού και η απάντηση του αστυνομικού...

Viral έχει γίνει στο TikTok ένα χαριτωμένο μήνυμα που άφησε μια "πονηρή" οδηγός στο αυτοκίνητο της με σκοπό να δελεάσει τον αστυνομικό και να γλιτώσει το πρόστιμο.

Μια οδηγός στάθμευσε το αυτοκίνητό της παράνομα και προσπάθησε να αποφύγει το πρόστιμο με έναν... πονηρό τρόπο. Συγκεκριμένα, άφησε ένα σημείωμα στο παρμπριζ, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες είχε γίνε viral στο TikTok.

«Είναι επείγον κύριε αστυνόμε. Επιστρέφω!», έγραψε στο σημείωμα σχεδιάζοντας και μια καρδιά στο πλάι. Ο αστυνομικός που έτυχε να εντοπίσει το παράνομα σταθμευμένο όχημα φάνηκε να δείχνει κατανόηση για την παράβαση της οδηγού απαντώντας μάλιστα στο σημείωμα με εξίσου χιουμοριστική διάθεση. «Εξαρτάται σε πόση ώρα!! Στις 6 σχολάω!!!», απάντησε από κάτω υπογράφοντας ως «ο αστυνόμος» και προσθέτοντας επίσης μία καρδιά από δίπλα.

Όπως φαίνεται, το σημείωμα κέρδισε τον αστυνομικό, ο οποίος τελικά δεν έκοψε το πρόστιμο.

Το βίντεο του αστυνομικού στο TikTok και μετράει πάνω από 80 χιλιάδες likes.