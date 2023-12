Αθλητικά

Μαρινάκης: Τα γήπεδα θα ανοίξουν μόνο αν οι ομάδες συμμορφωθούν (βίντεο)

Τι άλλο αποκάλυψε ο Παύλος Μαρινάκης για μια σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας σε τομείς της κυβερνητικής πολιτικής..

Εφ’ όλης της ύλης τοποθετήθηκε για ζητήματα της κυβερνητικής επικαιρότητας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας την Πέμπτη το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη, για την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δυτικών Βαλκανίων, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε την πάγια ελληνική διπλωματική θέση ότι η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας δε μπορεί να λάβει την ελληνική συγκατάθεση όσο παραμένει εκκρεμές το ζήτημα του φυλακισμένου ομογενούς δημάρχου Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη.

Μιλώντας για την πρωθυπουργική συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπογράμμισε ότι ελληνική επιδίωξη από τη συνεδρίαση είναι η γενναιόδωρη αύξηση της ευρωπαϊκής οικονομικής ενίσχυσης προς τη χώρα μας, στο έδαφος της κρίσης ενέργειας, της αύξησης ακρίβειας και πληθωρισμού, αλλά και των προηγούμενων «ταλαιπωριών» της Ελληνικής οικονομίας, κάνοντας ευθέως λόγο για την κορύφωση της κρίσης χρέους το 2015, την έξαρση του προσφυγικού, την τοπική έκφανση της διεθνούς πανδημίας αλλά και τις φυσικές καταστροφές του 2023.

Αναφορικά με τα εξαγγελθέντα μέτρα για την οπαδική βία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η λήξη του μέτρου κλεισίματος των ποδοσφαιρικών γηπέδων το Φεβρουάριο είναι ένας προγραμματισμός προσωρινός, υπογραμμίζοντας ότι σε περίπτωση που, η συμπεριφορά του συνόλου των ΠΑΕ και των φιλάθλων δεν είναι η δέουσα, το μέτρο θα παραταθεί.

