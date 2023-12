Life

Βανδή: Με την κόρη της και τον σύντροφό της στο πάρτι του καταστήματός του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φίλοι και συνεργάτες του Αλέξανδρου Πολυχρονιάδη, του συντρόφου της Μελίνας Νικολαϊδη, έδωσαν το παρών στο πάρτι, από το οποίο δεν έλειψε ο χορός, η μουσική και οι φωτογραφίες.

-



Ιδιαίτερα χαρούμενη απαθανάτισ ο φωτογραφικός φακός τη Μελίνα Νικολαΐδη, καθώς ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης γιόρτασε τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του καταστήματός του στα νότια προάστια.

Η κόρη της Δέσποινα Βανδής και του Ντέμη Νικολαΐδη ταξίδεψε από το Λονδίνο για να βρεθεί στο πλευρό του αγαπημένου της, προκειμένου να γιορτάσουν όλοι μαζί παρέα με φίλους αυτή την ιδιαίτερη στιγμή.

Το βράδυ της Τετάρτης 13/12 φίλοι και συνεργάτες του Αλέξανδρου Πολυχρονιάδη έδωσαν το παρών στο πάρτι, από το οποίο δεν έλειψε ο χορός, η μουσική και οι φωτογραφίες.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η Δέσποινα Βανδή, η οποία διατηρεί άψογες σχέσεις με τον σύντροφο της κόρης της, ο οποίος μάλιστα, είναι και ο προσωπικός της γυμναστής.

Ειδήσεις σήμερα:

Σπάτα: Τροχαίο με νεκρούς σε μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Πάτρα: Πρόωρο μωρό βγήκε νικητής μετά από 159 ημέρες στην θερμοκοιτίδα!

Καιρός - Πέμπτη: βροχές, ισχυροί νοτιάδες και άνοδος θερμοκρασίας