Αρχαιοκαπηλία – Σέρρες: Κακουργηματική δίωξη στον 63χρονο

Ποιες βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο άνδρας και πότε θα απολογηθεί ενώπιον του αρμόδιου ειδικού ανακριτή. Ο 63χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο "Μακεδονία".

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον 63χρονο από τις Σέρρες που συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, μέσω του οποίου επιχείρησε να ταξιδέψει στη Γερμανία μεταφέροντας αρχαία νομίσματα.

Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών με προέλευση από αξιόποινη πράξη, όπως επίσης για αποδοχή και διάθεση μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (κατ' εξακολούθηση).

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ειδικό ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία και κρατείται.

