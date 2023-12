Πολιτισμός

Αρχαιοκαπηλία - Σέρρες: Συνελήφθη με δεκάδες αρχαία νομίσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ο άνδρας κατάφερνε να συγκεντρώνει θησαυρούς διαφόρων περιόδων της αρχαιότητας χωρίς να γίνεται αντιληπτός.

-

Δεκάδες αρχαία νομίσματα διαφόρων ιστορικών περιόδων από την Αρχαιοελληνική έως την Οθωμανική, κατείχε παράνομα 63χρονος, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 13 Δεκεμβρίου κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, μέσω του οποίου σκόπευε να ταξιδέψει στη Γερμανία.

Πάνω του βρέθηκαν συνολικά εννέα αρχαία νομίσματα, εκ των οποίων τρία κρυμμένα στο εσωτερικό του μπουφάν και τα υπόλοιπα σε τσάντα ώμου. Ακολούθησε έρευνα του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του στις Σέρρες, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 80 αρχαία νομίσματα, όπως επίσης ένα χάλκινο δαχτυλίδι κι ένα χάλκινο προσωπείο. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν επιπλέον εργαλεία καθαρισμού νομισμάτων και πλήθος εγγράφων που αφορούν αρχαιότητες, με το σύνολο των παραπάνω αντικειμένων να εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τη σχετική γνωμάτευση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, με βάση τη γνωμάτευση του αρμόδιου αρχαιολόγου, τα κατασχεθέντα νομίσματα ανήκουν -κατά περίπτωση- στις περιόδους Αρχαιοελληνική (5ου – 1ου αιώνα πΧ), Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική (1ου αιώνα πΧ – 3ου μΧ), Βυζαντινή (4ου – 13ου αιώνα μΧ) και Οθωμανική (15ου – 18ου αιώνα μΧ), ενώ το αρχαίο δακτυλίδι χρονολογείται στην ιστορική περίοδο 4ου – 5ου αιώνα μΧ.

Ο 63χρονος φαίνεται πως ήταν γνώριμος των αστυνομικών Αρχών, καθώς είχε συλληφθεί και πριν από δύο χρόνια (Δεκέμβριος 2021), όταν στην κατοχή του βρέθηκαν 547 νομίσματα που χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα πΧ. Κατά την τότε αστυνομική επιχείρηση είχε συλληφθεί επίσης η, 38χρονη σήμερα, κόρη του.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Πρόωρο μωρό βγήκε νικητής μετά από 159 ημέρες στην θερμοκοιτίδα!

Καιρός - Πέμπτη: βροχές, ισχυροί νοτιάδες και άνοδος θερμοκρασίας

Βοτανικός: Νεκρός μετά από φωτιά σε αποθήκη