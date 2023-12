Οικονομία

ΟΤΕ: Αποχωρεί ο Μιχάλης Τσαμάζ - Νέος επικεφαλής ο Κώστας Νεμπής

Οριστικοποιήθηκαν οι αλλαγές, ολοκληρώνεται τον Ιούνιο η θητεία Τσαμάζ ως Πρόεδρος και CEO

Έπειτα από συνολικά 22 χρόνια στον Όμιλο ΟΤΕ-Cosmote και 13 στο τιμόνι του Οργανισμού, ο Μιχάλης Τσαμάζ θα παραδώσει μέσα στους επόμενους μήνες και επισήμως τη σκυτάλη της διοίκησης στον Κώστα Νεμπή, νυν επικεφαλής της Hrvatski Telekom.

Η ανακοίνωση του ΟΤΕ

"Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2023

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε. ή Εταιρεία), ανακοινώνει ότι ο Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, αποφάσισε να αποχωρήσει από την εταιρεία τον Ιούνιο του 2024, με τη λήξη του συμβολαίου του. Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ αποφάσισε ομόφωνα, και σύμφωνα με τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. την εκλογή του Κώστα Νεμπή, ώστε να αναλάβει Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος από την 1η Ιουλίου 2024, και ενέκρινε τους όρους του συμβολαίου του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Κώστας Νεμπής θα συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ΟΤΕ.

Ο Μιχάλης Τσαμάζ είναι ο μακροβιότερος Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος στην ιστορία του ΟΤΕ, έχοντας αναλάβει καθήκοντα από το Νοέμβριο του 2010. Θέτοντας την εμπειρία του πελάτη ως πρώτη προτεραιότητα, ηγήθηκε του επιτυχημένου μετασχηματισμού του ΟΤΕ σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας υψηλής απόδοσης, με ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο ΟΤΕ έγινε ο μεγαλύτερος επενδυτής σε δίκτυα νέας γενιάς και τεχνολογικές υποδομές στην Ελλάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, ενώ κατέκτησε ηγετική θέση σε όλους τους βασικούς τομείς τηλεπικοινωνιών: σταθερή, κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και ICT. Επιπλέον, ίδρυσε start-ups σε νέες αγορές όπως fintech, παραγγελία φαγητού και σύγκριση & αγορά ασφαλίσεων. Το όραμα που έχει θέσει για την εταιρεία για το 2030, είναι να εξελιχθεί σε κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της αξίας για τους μετόχους.

Ο Κώστας Νεμπής είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Σ. της Hrvatski Telekom, θυγατρικής της Deutsche Telekom στην Κροατία, από τον Απρίλιο του 2019. Από τη θέση αυτή κατάφερε την ανάκαμψη της εταιρείας, εστιάζοντας στην ικανοποίηση πελατών κι εργαζομένων. Πέτυχε ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, επιταχύνοντας την ανάπτυξη της εταιρείας, ενώ υπερασπίστηκε την ηγετική της θέση στην αγορά με τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε Gigabit υποδομές και ψηφιακές λύσεις. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία άνω των 20 ετών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Πριν την Hrvatski Telekom, κατείχε τη θέση του Chief Commercial Officer Consumer Segment στον Όμιλο ΟΤΕ και τη θέση του Marketing Director στην COSMOTE Α.Ε.

Η πορεία του Μιχάλη Τσαμάζ στον Όμιλο ΟΤΕ με μια ματιά

• Ο Μιχάλης Τσαμάζ εντάσσεται στον Όμιλο ΟΤΕ τον Οκτώβριο του 2001 ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της OTE International.

• Το 2004 αναλαμβάνει CEO της OTE Investments με στόχο να εξυγιάνει, να αναδιοργανώσει και να μετασχηματίσει τις θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ στο εξωτερικό. Με την αμέριστη στήριξη του τότε Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΤΕ, κ. Παναγή Βουρλούμη, ολοκληρώνει το δύσκολο αυτό έργο με επιτυχία.

• Το 2006 ορίζεται CEO της OTE Globe, όχημα του Ομίλου ΟΤΕ για την παροχή διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ως επικεφαλής της εταιρείας, πετυχαίνει την εξυγίανση και ανασύστασή της, αποκαθιστώντας την ανταγωνιστικότητά της και το διεθνές της κύρος.

• Το 2007 αναλαμβάνει επικεφαλής της COSMOTE, της μεγαλύτερης θυγατρικής του Ομίλου ΟΤΕ και Νο1 στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. Ενισχύει την πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας και με μια σειρά στρατηγικών κινήσεων καταφέρνει να αυξήσει εντυπωσιακά την ψαλίδα σε σχέση με τον δεύτερο πάροχο.

• Το Νοέμβριο του 2010 ορίζεται Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ. Υπό τη διοίκησή του, ο Όμιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονομικά του, δημιούργησε νέες πηγές εσόδων, και μετασχηματίστηκε σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας με τον πελάτη στο επίκεντρο και την COSMOTE ως ενιαία εμπορική μάρκα για τα προϊόντα του Ομίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Η υγιής χρηματοοικονομική του θέση, επιτρέπει στον Όμιλο ΟΤΕ να εφαρμόζει ένα εκτεταμένο, πολυετές σχέδιο επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών πληροφορικής και συνδρομητικής τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές της χώρας και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

• Το 2016 θέτει ως όραμα για τον Όμιλο ΟΤΕ να γίνει παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, σχεδιάζεται ένα στρατηγικό πρόγραμμα 360°, το οποίο δρα ως επιταχυντής πολλών αλλαγών στο εσωτερικό της εταιρείας και κινείται σε τρεις κατευθύνσεις: την εμπειρία του πελάτη, τα δίκτυα και την ίδια την εταιρεία.

• Το 2021, θέτει ένα νέο όραμα για την επόμενη δεκαετία: να γίνει ο ΟΤΕ ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται ένα επενδυτικό πλάνο άνω των 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2027, για να επεκταθεί η υποδομή Fiber to the Home σε 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις και το 5G σε όλη τη χώρα.

• Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις υποδομές του ΟΤΕ, λανσάρει συμπληρωματικές ψηφιακές υπηρεσίες: τις υπηρεσίες online παραγγελίας φαγητού ΒΟΧ, την πλατφόρμα αγοράς ασφαλειών COSMOTE Insurance και το Payzy by COSMOTE, την εφαρμογής πληρωμών μέσω κινητού για καθημερινές συναλλαγές που λάνσαρε η εταιρεία στα τέλη του 2022 και έχει ήδη ξεπεράσει τους 180 χιλιάδες πελάτες. Σύντομα το payzy θα εφαρμοστεί πιλοτικά και στην Γερμανία από την Deutsche Telekom, ενώ πρόσφατα ο ΟΤΕ πρόσθεσε στο portfolio του και το payzy pro, ένα mobile app για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πολλαπλά οφέλη και για τους καταναλωτές"

