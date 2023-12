Σαρλ Μισέλ: Η Ουκρανία υπό ένταξη χώρα στην ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που προκάλεσε έκπληξη.

-

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να «ανοίξει» τις διαδικασίες ένταξης για την Ουκρανία και τη Μολδαβία», έγραψε ο Σαρλ Μισέλ στο «Χ», κατά τη διάρκεια της Συνόδου ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων, που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε παρά τις αντιρρήσεις που είχε προηγουμένως προβάλλει η Ουγγαρία, ενώ πολλοί ηγέτες της ΕΕ την υποδέχθηκαν με «θέρμη» αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Όπως έγραψε στην ίδια ανάρτηση ο Μισέλ, δόθηκε στάτους στη Γερωδία, ενώ δόθηκε ημερομηνία στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, η οποία θα ελεχθεί το Μάρτιο για το αν έχει εκπληρώσει τα κριτήρια ένταξής της στην ΕΕ.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…