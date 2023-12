Αθλητικά

ECL - ΠΑΟΚ: “Φινάλε” στους ομίλους με 4αρα (εικόνες)

Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων, πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του στους "16" της διοργάνωσης.

Σε γιορτή μετατράπηκε το τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ για τη φάση των ομίλων του UEFA Europa Conference League με αντίπαλο την Ελσίνκι. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, που είχε ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά στο γκρουπ και την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, επιβλήθηκε με 4-2 της πρωταθλήτριας Φιλανδίας, με τα γκολ των Μαγκομέντ Οζντόεφ (37’), Γιάννης Κωνσταντέλιας (47’), Γιόονα Τοϊβιο (53’αυτ.), Τόμας Μουργκ (85’). Οι παίκτες του Τόνι Κορκεακούνας, στο τελευταίο παιχνίδι στον πάγκο της Ελσίνκι, είχαν ανοίξει το σκορ με τον Μπόγιαν Ραντούλοβιτς (6’) και το έκλεισαν με τον Περπαρίμ Χετεμάι (90’+1’πέν.) που ολοκλήρωσε την καριέρα του.

Ενώ οι «ασπρόμαυροι» φάνηκαν από τα πρώτα λεπτά επικίνδυνοι, ειδικά στους κενούς χώρους, οι Φιλανδοί ήταν αυτοί που «χτύπησαν» πρώτοι. Μόλις στο 6ο λεπτό, ο Ασανέ Μπαντέ έκανε την κάθετη πάσα στον Ραντούλοβιτς που προσποιήθηκε στον Γιάννη Μιχαηλίδη και με αριστερό πλασέ νίκησε τον Ντόμινικ Κοτάρσκι για το 0-1. Με τη συμπλήρωση 14 λεπτών, ο ΠΑΟΚ έχασε απίθανη διπλή ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Από εκτέλεση κόρνερ του Κιρίλ Ντεσπόντοφ κι άστοχη έξοδο του Νίκι Μάενπαα, ο Μιχαηλίδης από πολύ κοντά σημάδεψε την αριστερή κάθετη δοκό ενώ, στην εξέλιξη της φάσης, το πλασέ του Μπράντον Τόμας έστειλε την μπάλα παράλληλα προς την εστία κι ο κίνδυνος για την Ελσίνκι πέρασε.

Λίγο μετά το ημίωρο, ο ωραίος συνδυασμός των Τάισον, Μπράντον Τόμας, έφερε σε πλεονεκτική θέση τον Ντεσπόντοφ, αλλά το διαγώνιο σουτ του Βούλγαρου, μπλόκαρε ο Μάενπαα. Δευτερόλεπτα αργότερα, από γύρισμα του Τόμας Κεντζιόρα και αποτυχημένη προσπάθεια του Τάισον, η μπάλα έφτασε στον Κωνσταντέλια που προ του τερματοφύλακα της Ελσίνκι πλάσαρε πάρα πολύ ψηλά.

Στο 37’, όμως, η επιμονή του Σουαλιό Μεϊτέ, έφερε την ισοφάριση. Ο πρώην άσος της Μπενφίκα κράτησε την μπάλα, συνεργάστηκε με τον Τάισον και γύρισε παράλληλα στο ύψος του πέναλτι, με τον επερχόμενο Οζντόεφ να κάνει το 1-1 με δυνατό σουτ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη χαμένη ευκαιρία του Τόπι Κέσκινεν, ο οποίος από ευνοϊκή θέση σούταρε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Κοτάρσκι. Το δεύτερο ξεκίνησε ιδανικά για τον ΠΑΟΚ. Ο Τόμας βρήκε τον Κωνσταντέλια στο ύψος της μεγάλης περιοχής και ο 19χρονος μεσοεπιθετικός με αριστερό πλασέ νίκησε τον Μάενπαα για το 2-1. Το… νερό είχε μπει στ’ αυλάκι. Εξι λεπτά αργότερα, από γέμισμα στην περιοχή της Ελσίνκι, η μπάλα έφτασε στον Μιχαηλίδη που σούταρε, η μπάλα κόντραρε στο σώμα του Γιόονα Τοϊβιο και κατέληξε στα δίχτυα για το 3-1.

Ο τερματοφύλακας της πρωταθλήτριας Φιλανδίας πραγματοποίησε εξαιρετική διπλή επέμβαση στο 56’, σε προσπάθειες των Τάισον και Μπράντον ενώ είπε «όχι» και στον Κεντζιόρα στο 67’. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Μουργκ, πέντε λεπτά πριν το φινάλε, με δεξί πλασέ έπειτα από την πάσα του Τάισον. Η γιορτινή ατμόσφαιρα στην Τούμπα δε χάλασε παρά τη μείωση του σκορ από τον Χετεμάι με πέναλτι στις καθυστερήσεις – πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος ο πρώην μέσος της ΑΕΚ από τον Μάρκος Αντόνιο.

Με ρεκόρ συγκομιδής βαθμών για ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (5-1-0) και με συντελεστή τερμάτων 16-10, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε θριαμβευτικά την πορεία του στον όμιλο του UEFA Europa Conference League, συμπληρώνοντας 13 ευρωπαϊκά ματς αήττητος κι αποχαιρετώντας – για δύο μήνες περίπου – με εξαιρετικό τρόπο τους φίλους του.

Διαιτητής: Γκιόργκι Κρουασβίλι (Γεωργία)

Κίτρινες: Τρόοστ-Εκόνγκ – Χόστικα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Κεντζιόρα (72’ Βιεϊρίνια), Τρόοστ-Εκόνγκ, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες (72’ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ (72’ Μάρκος Αντόνιο), Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας (75’ Μουργκ), Τάισον, Μπράντον (80’ Τζίμας).

ΕΛΣΙΝΚΙ (Τόνι Κορκεακούνας): Μάενπαα, Τοϊβιο, Ντα Γκράτσα, Χαμαλάινεν, Σοϊρι, Κανελλόπουλος (66’ Κουασιβί-Μπενισάν), Λίνγκμαν (80’ Παάνανεν), Κέσκινεν (66’ Ολίλα), Χόστικα (66’ Χετεμάι), Ραντούλοβιτς (66’ Ολουσάνια), Μπαντέ.

