Κοινωνία

Δολοφονία Αντώνη Καρυώτη: Το "Blue Horizon" ξαναταξιδεύει ως "Λευκά Όρη" (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια εταιρία ανέλαβε τη νέα ναυπήγηση του πρώην "Blue Horizon" και ενός ακόμα πλοίου της Blue Star.

-

Στον Πειραιά κατέπλευσε την Παρασκευή το επιβατηγό και οχηματαγωγό πλοίο «Λευκά Όρη» της ναυτιλιακής εταιρίας ANEK LINES για πρώτη φορά με τα νέα του χρώματα, αφού πρόκειται για το παλιό γνώριμο μας «Blue Horizon», στο οποίο τον Σεπτέμβριο δολοφονήθηκε ο Αντώνης Καριώτης.

Μαζί με το επιβατηγό και οχηματαγωγό πλοίο «Blue Galaxy» που θα μετονομαστεί σε «Κίσσαμος», θα είναι τα δύο πρώην πλοία της Blue Star Ferries που θα μεταφερθούν στην ΑΝΕΚ. Η μεταβίβαση θα είναι ενδοεταιρική, αφού πλέον και οι δύο εταιρίες είναι θυγατρικές της ATTICA GROUP.

Ας δούμε την πρώτη άφιξη του πάλαι ποτέ Blue Horizon ως Λευκά Όρη, στον Πειραιά:

Πηγή: Pireaspiraeus.com

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαία δυστυχήματα: τρεις νεκροί στους δρόμους της Αττικής

“Ενώπιος Ενωπίω”: ο Αντώνης Καφετζόπουλος για την υποκριτική και την πολιτική (βίντεο)

Καβούρι: Ένταση μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας (εικόνες)