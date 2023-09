Κοινωνία

“Blue Horizon”- Δολοφονία Αντώνη: Η στιγμή της σύλληψης του πληρώματος (βίντεο)

Τα τέσσερα στελέχη του πλοίου, την ώρα που οι δυνάμεις του λιμενικού τους συλλαμβάνουν στο λιμάνι του Πειραιά.

Η στιγμή της σύλληψης των μελών του πληρώματος του “Blue Horizon” καταγράφηκε σε βίντεο, που κυκλοφόρησε στα social media.

Είναι η στιγμή που το πλοίο επιστρέφει μετά από 42 λεπτά στο λιμάνι του Πειραιά, με εντολή του Λιμενικού.

Ο 36χρονος Αντώνης έχει ήδη ανασυρθεί νεκρός, αφού τον έχουν ρίξει στο νερό, από τον ανοιχτό καταπέλτη.

Είναι αξιοσημείωτο δε ότι, το πλοίο έφυγε κανονικά, ενώ ένας άνθρωπος ήταν νεκρός στο νερό.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Απόστολος Λύτρας, διερωτήθηκε μιλώντας στον ΑΝΤ1: «Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να του ρίξει ένα σωσίβιο, ένα σχοινί;».

Oι συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από κοινού και για παράβαση άρθρων του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικου Δικαίου. Το απόγευμα της Τετάρτης παρουσιάστηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά για την απολογία τους.Πηγή βίντεο: Facebook/EvelynBlue

