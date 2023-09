Κοινωνία

Πειραιάς – “Blue Horizon”: Σοκάρει το νέο βίντεο με το πλήρωμα να σπρώχνει τον 36χρονο

Τραγωδία με τον επιβάτη του πλοίου να βρίσκει τραγικό τέλος όταν σπρώχθηκε από το πλήρωμα στη θάλασσα.

Ένα δεύτερο βίντεο από τη στιγμή που το πλήρωμα του “Blue Horizon” να ρίχνει τον 36χρονο επιβάτη μέσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό τέλος.

Ο 36χρονος ανέβηκε στον καταπέλτη του πλοίου όταν ήταν ακόμα ανοιχτός και πάνω στον προβλήτα. Τα δύο μέλη του πληρώματος τον έσπρωξαν στη θάλασσα και έχασε τη ζωή του, ενώ το πλοίο αναχώρησε για τον προορισμό του, το Ηράκλειο.

Με εντολή εισαγγελέα, το πλοίο επέστρεψε στον Πειραιά και συνελήφθησαν ο πλοίαρχος, ο αξιωματικός καταστρώματος και οι δύο ναυτικοί που ήταν στον καταπέλτη.

Το πλοίο αναχώρησε αφού ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις πληρώματος και επιβατών, ενώ η εταιρεία Attica Group σε ανακοίνωσή της αναφέρει «συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα στο λιμάνι του Πειραιά» και δηλώνει «ότι συνεργάζεται με κάθε αρμόδια Αρχή για τη διαλεύκανση του συμβάντος».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε ανάρτησή του αναφέρει: «Εκφράζω τη θλίψη μου για το τραγικό περιστατικό στο λιμάνι του Πειραιά στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος. Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Λιμεναρχείο Πειραιά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών».

Εκφράζω τη θλίψη μου για το τραγικό περιστατικό στο λιμάνι του Πειραιά στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος. Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Λιμεναρχείο Πειραιά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών. — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) September 5, 2023

Πηγή βίντεο: Twitter/Marios Rafail Bikos

