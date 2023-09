Κοινωνία

"Blue Horizon" – Λύτρας για δολοφονία Αντώνη: Ούρλιαζε και δεν υπήρχε ένας να του πετάξει σωσίβιο;

Αυτόπτης μάρτυρας, ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου και ο δικηγόρος της οικογένειας του Αντώνη μίλησαν στον ΑΝΤ1 για τη φριχτή δολοφονία.

Φρίκη έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η δολοφονία του 36χρονου Αντώνη από το πλήρωμα του “Blue Horizon” κατά τον απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησαν ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο δήμαρχος Αγίου Νικοάλου και ο δικηγόρος της οικογένειας του Αντώνη, Απόστολος Λύτρας.

Ο κ.Βασίλης που είδε όλο το σκηνικό από τη σκάλα του πλοίου, περιέγραψε πως άκουσε τα μέλη του πληρώματος να φωνάζουν στον 36χρονο «Όξω, όξω», ενώ εκείνος δεν ακούστηκε να αντιδρά.

Όπως είπε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, τόπου καταγωγής του Αντώνη, ο άνθρωπος «δεν είχε ζητήματα επικοινωνίας».

«Ήταν καλό παιδί, δεν είχε ενοχλήσει κανέναν. Δεν είχε ζητήματα επικοινωνίας. Ήταν 5 αδέρφια, τα 4 στον Άγιο Νικόλαο πέρναγαν πολύ δύσκολα, αλλά βοηθιόντουσαν μέσω της κοινωνίας», είπε ο Αντώνης Ζερβός, που απέκλεισε ο 36χρονος να διαπληκτίστηκε με το πλήρωμα.

«Η ενέργεια αυτού του ναυτικού δεν αντιπροσωπεύει την ελληνική ναυτοσύνη», επεσήμανε.

Η κηδεία του Αντώνη θα γίνει δημοσία δαπάνη, ενώ όπως τόνισε ο Α.Ζερβός, «υπάρχουν πολλές προσφορές από συμπολίτες μας».





Ο δικηγόρος της οικογένειας του Αντώνη, Απόστολος Λύτρας, αναφέρθηκε στο κατηγορητήριο που είναι για το ένα μέλος του πληρώματος ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο και για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους για συνεργεία στην ανθρωποκτονία, χωρίς να αποκλείσει να αλλάξει το κατηγορητήριο.

«Περιμένουμε να συνεχιστεί η έρευνα, θεωρώ ότι υπάρχουν κι άλλες παραλείψεις. Ας πούμε, δεν υπάρχει λιμενικός ή δεν φαίνεται από την εικόνα», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως, «απαγορεύεται να ξεκινήσει το πλοίο με ανοιχτή την μπουκαπόρτα».

Περιγράφοντας τη στιγμή του σπρωξίματος που οδήγησε στο θάνατο του 36χρονου, είπε πως, στο πλοίο «είναι όλοι συνδεδεμένοι με ενδοεπικοινωνία». Και διερωτήθηκε «ούρλιαζε ο κόσμος και δεν υπήρχε ένας να του πετάξει ένα σωσίβιο, ένα σχοινί;».

Αναφορικά με τις ποινές που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι, είπε πως προβλέπονται ισόβια για την ανθρωποκτονία και μεγάλες για την παρακώλυση συγκοινωνιών».

«Εννοείται πως γνώριζε ο καπετάνιος, είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει», κατέληξε.

