Κοινωνία

“Blue Horizon” – Δολοφονία Αντώνη: με έξι ώρες καθυστέρηση έφυγε το πλοίο λόγω διαμαρτυριών (εικόνες)

Μεγάλη διαμαρτυρία στο λιμάνι του Ηρακλείου, αλλά και στον Άγιο Νικόλαο, για την ανθρωποκτονία του Αντώνη.

Με καθυστέρηση έξι περίπου ωρών απέπλευσε για τον Πειραιά από το λιμάνι του Ηρακλείου –στις 02:30– το πλοίο Blue Horizon, μπροστά στο οποίο οργανώθηκε από το απόγευμα χθες Τετάρτη κινητοποίηση πολιτών και διαμαρτυρία.

Το κάλεσμα συμμετοχής έγινε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, με πολίτες να εκφράζουν οργή και αγανάκτηση για το δραματικό περιστατικό στο λιμάνι του Πειραιά και το θάνατο του 36χρονου κατά τον απόπλου του πλοίου το βράδυ της Τρίτης.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, εξαιτίας του φόβου πως η κινητοποίηση θα εκτραχυνόταν, αποφασίστηκε να σηκωθεί ο καταπέλτης του πλοίου, με αποτέλεσμα κάποιοι από τους επιβάτες, που δεν είχαν προλάβει να επιβιβαστούν, να μην μπορέσουν να ταξιδέψουν προς τον προορισμό τους.

Στο λιμάνι του Ηρακλείου από τις 19:00 προχθές Τρίτη που ξεκίνησε η κινητοποίηση και διαμαρτυρία των πολιτών βρισκόταν ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Κινητοποίηση οργανώθηκε επίσης από πολίτες στον Άγιο Νικόλαο, τόπο καταγωγής του 36χρονου.

Στη συγκέντρωση σε κεντρική πλατεία της περιοχής μικροί και μεγάλοι κράταγαν στα χέρια λευκά τριαντάφυλλα.

Καταστηματάρχες κατέβασαν τα ρολά.