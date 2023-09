Κοινωνία

Ανθρωποκτονία 36χρονου στον Πειραιά: Το βίντεο με την αποχώρηση του “Blue Horizon”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο βίντεο από την ανθρωποκτονία του 36χρονου από τα μέλη του πληρώματος του πλοίου κάνει το γύρο του διαδικτύου.

-

Επιβάτες του πλοίου που ήταν δεμένο δίπλα στο “Blue Horizon” τράβηξαν και δημοσίευσαν στα social media ακόμα ένα βίντεο από τη δολοφονία του 36χρονου.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που δύο μέλη του πληρώματος του πλοίου σπρώχνουν τον 36χρονο από το καταπέλτη και το πλοίο αναχωρεί σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Όπως έγινε γνωστό, ο 36χρονος από το Ρέθυμνο είχε κατέβει από το πλοίο και επέστρεψε σε αυτό προτού αναχωρήσει για το Ηράκλειο.

Ο άνδρας, για τον οποίο ο αδερφός του μίλησε με τα καλύτερα λόγια κατηγορώντας το πλήρωμα του πλοίου για «έγκλημα», είχε κανονικά εισιτήριο για το πλοίο.

Για τη δολοφονία του συνελήφθησαν τέσσερα μέλη του πληρώματος που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού. Σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά, ενώ ο Υπουργός Ναυτιλίας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, διέταξε ΕΔΕ για το περιστατικό.

Διέταξα τη διεξαγωγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τις ενέργειες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ως προς τη διαχείριση του τραγικού περιστατικού. — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) September 6, 2023

Πηγή βίντεο: TikTok/ ritameli1

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή γυναίκα στη Μαγνησία

Κεφαλονιά: Σύγκρουση εμπορικών πλοίων (βίντεο)

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Εικόνες βιβλικής καταστροφής - Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος (εικόνες)