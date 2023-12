Παράξενα

Βάρη: ανεμοστρόβιλος διέλυσε σπίτι εξαμελούς οικογένειας (εικόνες)

Τρομακτική ένταση είχε ο ανεμοστρόβιλος που κυριολεκτικά διέλυσε το σπίτι της οικογένειας, στέλνοντας τμήμα της σκεπής... πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ.

Χωρίς σπίτι μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα έμεινε το βράδυ της Παρασκευής μια εξαμελής οικογένεια στην Βάρη, λόγω ενός ανεμοστρόβιλου που σάρωσε την περιοχή, διαλύοντας το σπίτι.

Η έντονη αεροδίνη, που οφείλεται στο χαμηλό βαρομετρικό που έχει ενσκήψει στην Ελλάδα, με τοπικά έντονα φαινόμενα, προκάλεσε προβλήματα σε πολλά σπίτια της περιοχής. Τις μεγαλύτερες ζημιές υπέστη το σπίτι της εξαμελούς οικογένειας, το οποίο... δεν υπάρχει πλέον και έτσι το ζευγάρι με τα δύο παιδιά του, εκ των οποίων το ένα μωρό, μαζί με τον παππού και την γιαγιά έμειναν "στον δρόμο".

Ειναι χαρακτηριστικό ότι τμήμα της κεραμοσκεπής βρέθηκε λόγω του ανεμοστρόβιλου πάνω στα καλώδια μεταφοράς ρεύματος!

"Ο ανεμοστρόβιλος ή επίσημα αεροδίνη, είναι ένα μικρής έκτασης μετεωρολογικό φαινόμενο μικρής χρονικής διάρκειας. Αποτέλεσμα της καταστροφικής του δράσης ήταν χθές το βράδυ στην περιοχή της Βάρης μια οικογένεια έξι ατόμων να μείνει άστεγη. Ευτυχώς δεν τραυματίστε κανένας και οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος", αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebook ο Διοικητής του 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού, Σωτήρης Κακλέας:

