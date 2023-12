Πολιτισμός

Γιώργος Μιχαλακόπουλος: Η τελευταία του συνέντευξη στο “Ενώπιος Ενωπίω” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σπουδαία καριέρα, ο γάμος των 60 ετών και η κουμπαριά με την Βουγιουκλάκη

-



Ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Μιχαλακόπουλος που πέθανε σήμερα (16/12) σε ηλικία 85 ετών, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου, στις 20 Ιανουαρίου του 2020.

Ο ηθοποιός, τότε, είχε μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου για τον μεγάλο δάσκαλό του Κάρολο Κουν, τον κινηματογράφο και το θέατρο, ενώ παράλληλα είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες από την κοινή πορεία ζωής με την σύζυγό του.

«Ο Κουν ήξερε να χτίζει ρόλους, παραστάσεις, και ηθοποιούς. Ήταν ένας μάστορας του θεάτρου. Δεν ήταν εύκολο να βρεις μια αντίστοιχη προσωπικότητα, ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση», είχε πει ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, κατά την διάρκεια της συνέντευξης. «Ήταν το άλφα και το ωμέγα της όποιας αξιοσύνης μου» είχε τονίσει.

Όπως είχε αποκαλύψει ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, ο Κουν δεν επέτρεπε στους μαθητές του να παίξουν ούτε στο σινεμά ούτε σε διαφημίσεις, παρά μόνο στο θέατρο, για να μην αλλοιωθούν από το σταριλίκι της εποχής. «Δεν μας συμβούλευε, μας απαγόρευε. Κρυφά κάναμε ό,τι κάναμε. Όταν έκανα αυτή την ταινία που δείξατε, έφυγα ένα πρωί, που ήμουν στο τρίτο έτος. Θεωρούσε ότι διαλύεται ο ηθοποιός, κάνει γνωριμίες και σταριλίκια. Ήθελε να μονάσει ο ηθοποιός».

Στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», είχε μιλήσει , μεταξύ άλλων και για την οικογένειά του και τον γάμο του, που κράτησε πάνω από 60 χρόνια, αλλά και το πώς έγινε η κουμπαριά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

«Μας πάντρεψαν η Αλίκη και ο Δημήτρης. Η Δέσπω Διαμαντίδου ήταν να μας παντρέψει. Η Δέσπω όταν ήρθαν τα πράγματα, λέει “εγώ θα έρθω, θα είμαι εκεί”, όπως μίλαγε μπάσα. Αλλά υποχώρησε δεν ήρθε”».

Η συνέντευξή του:

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά - Γκιουλέρ: Ιστορική περίοδος στις σχέσεις με την Ελλάδα

Ρωσία: Ο Πούτιν θα διεκδικήσει νέα προεδρική θητεία ως ανεξάρτητος υποψήφιος

Ακίνητα: επτά αλλαγές στην αγορά τους