Ταΰγετος: Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης για αγνοούμενο κυνηγό

Πως οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν τις προσπάθειες της ΕΜΑΚ. Η αναζήτηση μέσω κινητού τηλεφώνου.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 27χρονου κυνηγού, που είχε χάσει τον προσανατολισμό του ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στον Ταΰγετο.

Ο 27χρονος εντοπίστηκε σώος λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα μετά από μία μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στην οποία κλήθηκαν και συμμετείχαν 6 στελέχη της ορειβατικής ομάδας έρευνας και διάσωσης 6ης ΕΜΑΚ από την Πάτρα και συνέδραμαν καταλυτικά μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Λακωνίας και ένα μέλους του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας που γνωρίζει πολύ καλά τα μονοπάτια της περιοχής.

Από την πλευρά της ΕΟΔ Λακωνίας συμμετείχαν 7 μέλη της από Σπάρτη και Γύθειο με δύο οχήματα και εξοπλισμό χειμερινού βουνού.

Τα στελέχη της 6ης ΕΜΑΚ είχαν συνεχή επικοινωνία με τον 27χρονο προσπαθώντας να τον εντοπίσουν, κάτι που έγινε και με την βοήθεια συστήματος γεωεντοπσμού από το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου.

Οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούσαν στην επιχείρηση, γιατί επικρατούσαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και υπήρχε πάγος. Για αυτό τον λόγο ειδοποιήθηκε η 6η ΕΜΑΚ για να επιχειρήσει με αλπικό εξοπλισμό, αλλά τελικά οι εθελοντές της ΕΟΔ και ο ορειβάτης είχαν καταφέρει να προσεγγίσουν νωρίτερα λόγω της καλύτερης γνώσης της περιοχής.

