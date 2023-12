Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Εκτοξεύει βαλλιστικό πύραυλο και κατηγορεί τις ΗΠΑ

Ο λόγος της εκτόξευσης του πυραύλου της ασιατικής χώρας και οι επίσημες ανακοινώσεις.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε thn Kyriak;h βαλλιστικό πύραυλο αγνώστων στοιχείων, όπως ανέφεραν η Ακτοφυλακή της Ιαπωνίας και ο στρατός της Νότιας Κορέας, καθώς η Πιονγκγιάνγκ καταδίκασε τις υπό τις ΗΠΑ στρατιωτικές επιδείξεις δύναμης που ισοδυναμούν όπως είπε με “προεπισκόπηση πυρηνικού πολέμου“.

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε προς τη θάλασσα ανατολικά των ανατολικών ακτών της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το κοινό επιτελείο στρατού της Νότιας Κορέας. Περίπου 20 λεπτά αφότου είχε ανακοινώσει την εκτόξευση, η ιαπωνική ακτοφυλακή ανέφερε πως ο πύραυλος είχε ήδη πέσει. Φαίνεται πως έπεσε εκτός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το δίκτυο NTV. Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες άλλες λεπτομέρειες.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε έπειτα από προειδοποιήσεις από αξιωματούχους στη Σεούλ και στο Τόκιο σύμφωνα με τους οποίους η Βόρεια Κορέα, που έχει πυρηνικά όπλα, ετοιμαζόταν για τη δοκιμή πυραύλου, περιλαμβανομένου ενός από τους μεγαλύτερου βεληνεκούς διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) της αυτόν τον μήνα.

Όλες οι δραστηριότητες βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας απαγορεύονται από ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αν και η Πιονγκγιάνγκ υπεραμύνεται αυτών υποστηρίζοντας ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμά της στην αυτοάμυνα.

Λιγότερο από μισή ώρα μετά την εκτόξευση, βορειοκορεατικά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας όπου επικρίνονται “στρατιωτικοί γκάνγκστερς” στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νότια Κορέα που αυξάνουν τις εντάσεις με γυμνάσια, επιδείξεις δύναμης και σχεδιασμούς πυρηνικού πολέμου.

Η ανακοίνωση από έναν μη κατονομαζόμενο εκπρόσωπο του υπουργείου επικαλείται την άφιξη σήμερα του αμερικανικού πυρηνοκίνητου υποβρυχίου USS Missouri στην πόλη-λιμάνι Μπουσάν της Νότιας Κορέας. “Οι ένοπλες δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας θα εξουδετερώσουν απόλυτα τις ΗΠΑ και την προσπάθεια των υποτελών δυνάμεών τους να πυροδοτήσουν πυρηνικό πόλεμο και με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίσουν αξιόπιστα την ειρήνη και την ασφάλεια στην Κορεατική Χερσόνησο“, αναφέρει η ανακοίνωση όπου αναφέρεται η επίσημη ονομασία της Βόρειας Κορέας.

Ο εκπρόσωπος επέκρινε επίσης τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ για τη διεξαγωγή της δεύτερης συνόδου της Πυρηνικής Διαβουλευτικής Ομάδας στην Ουάσινγκτον προχθές, Παρασκευή, στο πλαίσιο των προσπαθειών των συμμάχων να βελτιστοποιήσουν τον πολεμικό σχεδιασμό και να αυξήσουν τις στρατιωτικές επιδείξεις δύναμης ως προειδοποίηση στη Βόρεια Κορέα.

