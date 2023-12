Κόσμος

Βόρεια Κορέα - Βαλλιστικός πύραυλος: “Θα μπορούσε να χτυπήσει οποιοδήποτε σημείο των ΗΠΑ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις για τoν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσε η Πιονγιανγκ.

-

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου προς την ανατολική θάλασσα» —ή θάλασσα της Ιαπωνίας, όπως την αποκαλεί το Τόκιο—, ανέφερε το επιτελείο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας, πιθανόν πρόκειται για πύραυλο μακρού βεληνεκούς, μετέδωσε το δημόσιο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Είναι η δεύτερη εκτόξευση στην οποία προχωρά η Πιονγκγιάνγκ σε ισάριθμες ημέρες, αφού καταδίκασε τις επιδείξεις δύναμης των ΗΠΑ , συμπεριλαμβανομένης της άφιξης αμερικανικού πυρηνικού υποβρυχίου στη Νότια Κορέα.

Το όπλο το οποίο εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα πιθανόν ήταν διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM) ικανός να διανύσει πάνω από 15.000 χιλιόμετρα και κατά συνέπεια να πλήξει οποιοδήποτε σημείο σε «όλη την επικράτεια των ΗΠΑ», εκτίμησε ανώτερος αξιωματούχος του ιαπωνικού υπουργείου Άμυνας.

Ο πύραυλος διένυσε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων προτού καταπέσει στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Όμως, «σύμφωνα με υπολογισμούς βάσει της τροχιάς του και ανάλογα με το βάρος της κεφαλής» που φέρει, «θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να πετάξει για πάνω από 15.000 χιλιόμετρα και σε αυτή την περίπτωση ολόκληρη η επικράτεια των ΗΠΑ θα βρισκόταν εντός της εμβέλειάς του», εξήγησε ο Σίνγκο Μιγιάκε, μέλος της ιαπωνικής άνω Βουλής και κοινοβουλευτικός υφυπουργός Άμυνας.

Η πτήση του διήρκεσε 73 λεπτά, διευκρίνισε ο κ. Μιγιάκε σε δημοσιογράφους.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι: Νεκρός ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σε καταδίωξη

Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη

Καιρός: βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα