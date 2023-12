Κοινωνία

Καλλιθέα: Ναυτικές φωτοβολίδες κλάπηκαν από σκάφη δύο μέρες πριν τα επεισόδια στου Ρέντη (εικόνες)

Πού στρέφουν τις έρευνές τους οι αστυνομικοί. Γιατί οι δράστες δεν πείραξαν κανένα άλλο αντικείμενο από τα σκάφη.

Μπαράζ “επιδρομών” πραγματοποίησαν προ ημερών άγνωστοι στη Μαρίνα Καλλιθέας και έκλεψαν από τα ελλιμενισμένα σκάφη τις ναυτικές φωτοβολίδες.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της περιοχής kallitheaonline.gr , οι δράστες «χτύπησαν» ανενόχλητοι τρεις φορές από τις αρχές Δεκέμβρη πάντα μεταμεσονύχτιες ώρες. Η μαρίνα Καλλιθέας θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα η καλύτερα φυλασσόμενη περιοχή της Καλλιθέας.

Οι εικόνες μετά τις επιθέσεις είναι αποκαλυπτικές: λουκέτα σπασμένα, διαλυμένες και παραβιασμένες πόρτες, ανοιχτά ντουλάπια. Ωστόσο όπως αναφέρουν οι κάτοχοι των σκαφών, δεν αφαίρεσαν τίποτα άλλο διότι ο στόχος τους ήταν συγκεκριμένος: να αφαιρέσουν ναυτικές φωτοβολίδες.

Η Αστυνομία αναζητά την ταυτότητα των δραστών, ενώ ερευνά και τους λόγους για τους οποίους προέβησαν σε αυτές τις κλοπές.

Οι ιδιοκτήτες των σκαφών που είδαν τα σκάφη τους λεηλατημένα, σκέφτονται το κόστος των ζημιών, αφού όπως τονίζουν δεν έχουν να περιμένουν αποζημιώσεις από πουθενά. «Το laptop, τον αυτόματο πιλότο, το GPS δεν τα είχαν πειράξει. Έλειπαν μόνο οι φωτοβολίδες. Είχα έξι χειρός και δύο αλεξίπτωτου», δήλωσε ένα θύμα κλοπής, και προσέθεσε: «άνοιξαν έξι σκάφη αλλά δεν βρήκαν σε όλα φωτοβολίδες. Αυτό έγινε το βράδυ της 4ης Δεκεμβρίου. Το ανακάλυψα στις 09.00 το πρωί της επόμενης ημέρας».

Σε κάθε περίπτωση δεν περνά απαρατήρητο από την ΕΛΑΣ το γεγονός ότι μία από τις κλοπές διαπράχθηκε μόλις τρία εισκοσιτετράωρα πριν από τα επεισόδια οπαδικής βίας στου Ρέντη όπου ένας αστυνομικός τραυματίστηκε βαρύτατα από ναυτική φωτοβολίδα.





