Για ένοπλες ληστείες σε βάρος πεζών συνελήφθη 20χρονος

Η σύλληψη του νεαρού ήταν επεισοδιακή, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί του. Σε ποιες περιοχές είχαν σκορπίσει τον τρόμο στους πεζούς.

Ως μέλος συμμορίας, κατηγορούμενος για ληστείες, κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια, συνελήφθη βραδινές ώρες της Κυριακής, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή της Καλλιθέας, ένας 20χρονος, ενώ αναζητούνται συνεργοί του.

Ειδικότερα, κατόπιν κλήσης στο τηλεφωνικό Κέντρο της Άμεσης Δράσης για περιστατικό ληστείας με την απειλή μαχαιριού σε βάρος 19χρονου σε δρόμο της Νέας Σμύρνης, έγιναν αναζητήσεις και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ο 20χρονος.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός αντιστάθηκε σθεναρά, με γροθιές και λακτίσματα, στη σύλληψή του. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Νέας Σμύρνης, όπου ταυτοποιήθηκε ως ένας εκ των δραστών της ληστείας που προηγήθηκε.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2023, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ομάδα με σκοπό τη διάπραξη ληστειών και κλοπών σε βάρος άλλων νεαρών και ανηλίκων, στις περιοχές της Καλλιθέας και της Νέας Σμύρνης.

Κινούμενοι με μοτοσυκλέτες τις οποίες είχαν κλέψει νωρίτερα, με την απειλή μαχαιριού αφαιρούσαν από νεαρά άτομα χρηματικά ποσά και προσωπικά τους αντικείμενα.

Από τη μέχρι στιγμή προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 9 περιπτώσεις ληστειών.

