Πολιτική

Βουλή - Τροπολογία για μετανάστες: κόντρες, αντιδράσεις και κομματική πειθαρχία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε υψηλούς τόνους και με εσωκομματικές τριβές στην ΝΔ, ολοκληρώνεται στην Ολομέλεια η συζήτηση πριν την ψήφιση της τροπολογίας.

-

Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η ψηφοφορία επί της τροπολογίας που δίνει άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία σε μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια. Η τροπολογία έχει προκαλέσει "τριβές" στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη διαφωνία του Αντώνη Σαμαρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να αναφέρει πως ως πρώην Πρωθυπουργός, είναι ο μόνος που μπορεί να παρεκκλίνει χωρίς συνέπειες.

Στην Ολομέλεια επικρατούν υψηλοί τόνοι αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να επιμένει πώς δεν πρόκειται για μονιμοποίηση.

Τη διαφοροποίησή του από την επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας που αφορά την απόκτηση άδειας διαμονής των μεταναστών που έχουν εισέλθει παρανόμως στη χώρα μας την τελευταία τριετία και εργάζονται, εξέφρασε και ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο οποίος τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά.

Μιλώντας στη Βουλή ο κ. Χρυσομάλλης -που θα υπερψηφίσει την τροοπλογία- αμφισβήτησε ότι το νέο έκτακτο πλαίσιο άδειας παραμονής είναι πιο αυστηρό από άλλες μεσογειακές χώρες, εξηγώντας το μοντέλο της Ιταλίας επί διακυβέρνησης Μελόνι.

Υποστήριξε πως αυτή η ρύθμιση μπορεί να αποτελέσει κάλεσμα προς νεοεισερχόμενους μετανάστες στη χώρα μας και αμφισβήτησε τα επιχειρήματα του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη, ότι η ρύθμιση αφορά νόμιμους μετανάστες κυρίως από Αλβανία και Γεωργία οι οποίοι για κάποιον λόγο δεν ανανέωσαν την άδεια παραμονής τους και σήμερα βρίσκονται παράνομα στη χώρα.

“Αν αφορούσε όσους κατέχουν τουριστική βίζα θα μπορούσε να δώσει λύσεις καθώς είναι αυστηρότερο το πλαίσιο και θα ξέραμε ποιοι είναι. Αν ήταν αυτή η διάταξη, κανείς δεν θα είχε αντίρρηση σε αυτό. Θα ήταν πρώτο βήμα και να δούμε για τους εργάτες γης και όχι γενική τροπολογία και αφορά όποιον βρίσκεται εδώ" τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε διερωτώμενος “υπάρχει κάποιος άμεσος λόγος που πρέπει να γίνει αυτό τώρα; άκουσα τον υπουργό, η αλήθεια είναι ότι το ελαιόλαδο μαζεύτηκε, άρα άμεση ανάγκη δεν υπάρχει!... Θέλω να πιστεύω ότι μετά τις γιορτές μπορούμε να δούμε τρόπους βελτίωσης. Θέλω να πιστεύω ότι θα αφορά μόνο αυτούς που είχαν έρθει με νόμιμο τρόπο. Δε λύνει το πρόβλημα και λάθος μήνυμα δίνει. Έχω αυτές τις επιφυλάξεις, στηρίζω το ν/σ και θα ήθελα να είχαν δοθεί περισσότερες εξηγήσεις στην Επιτροπή.... να έρθουν και οι υπόλοιπες βελτιώσεις και όλοι θα την ψηφίσουμε!”

Κόντρα υπήρξε και μέσα στη Βουλή μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Βασίλη Στίγκα.

Πιο συγκεκριμένα, οι Άδωνις Γεωργιάδης και Βασίλης Στίγκας με αφορμή όσα είπε ο υπουργός Εργασίας για τον "αφανή πρόεδρο των Σπαρτιατών", Ηλία Κασιδιάρη.

«Έχει ξεπεράσει κάθε δική μου φαντασία το φαινόμενο Σπαρτιάτες. Οφείλω να πιστώσω στον Κασιδιάρη ότι έβαλε ένα άγνωστο κόμμα στη Βουλή», επέμεινε ο Άδωνις Γεωργιάδης με τους βουλευτές του μορφώματος να διαμαρτύρονται σε υψηλούς τόνους.

«Παραδεχθηκε ο Στίγκας από το βήμα ότι άλλος ειναι ο αρχηγός σας. Αυτά ειναι αδύνατο να μην γίνουν αντιληπτα από το Δικαστηριο. Η ομιλία σας στη Βουλή εκείνη την ημερα θα είναι ο λόγος για να εκπέσετε. Ηταν λάθος σας», επέμεινε για να προσθέσει πως «για τα 40 χιλιάρικα έγινε η ιστορία, οι δήθεν πατριώτες τσακώθηκαν για τα λεφτά, όλη η Ελλάδα το ξέρει».

Οι Σπαρτιάτες σηκώθηκαν όρθιοι και διαμαρτυρήθηκαν φωνάζοντας "είσαι ψεύτης", με τον υπουργό Εργασίας να συνεχίζει τα όσα έλεγε.

Ο Βασίλης Στίγκας, απάντησε με σκληρή γλώσσα, “δεν δέχομαι υποδείξεις, από ψεύτη και κωλοτούμπα. Αρχιψεύτη, τα 40.000 δεν τα πήρε ο Στίγκας, αλλά οι Σπαρτιάτες. Αισχρός ψεύτης και συκοφάντης ότι τα χρήματα ήταν η αιτία. Εσείς κάνετε κωλοτούμπες για χρήματα. Εσεις κανετε απάτες. Εξ’ορισμού απατεώνες λόγω του γάμου ομόφυλων. Δεν σας συνιστώ να ξαναπιάσετε τους Σπαρτιάτες στο στόμα μας”.

Και συνεχισε με προσωπική επίθεση, αναφέροντας: “Πουλήσατε τον Καρατζαφέρη που σας έδωσε ψωμί να φάτε.Δεν είναι κακό ότι ο έγκλειστος μας στήριξε. Εσεις εχετε κονέ με το ΚΚΕ”.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανταπάντησε λέγοντας: “Καποια χορδή σας πάτησα και κάνατε έτσι, με είπατε ψεύτη και κωλοτούμπα. Με λένε Κομανέτσι, φασίστας, νανογιλέκα και εγω ξαναπαίρνω 70 χιλιάδες σταυρούς και δεν επηρεάζονται από τα άρθρα της δημοκρατίας που με έχει κάθε μέρα πρωτοσέλιδα. Α, είναι ηλίθιοι οι ψηφοφόροι” και συνέχισε “είπατε ότι δεν είπαμε στον λαό για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Δεν είχαμε ποτέ κόμμα με ομοφοβικά χαρακτηριστικά. Ο κ. Σταμάτης ειχε παει στο Gay Pride. Σεβόμαστε ανθρώπινα δικαιώματα, δεν διακρίνουμε και για αυτό ακριβώς μας ψήφισαν”.

Ο Δημήτρης Νατσιός, του κόμματος "Νίκη" τάχθηκε κατά της τροπολογίας, τονίζοντας πως "Και ο Σαμαράς είπε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ηδη υπάρχει διαφωνία στο κόμμα σας για το εαν πρέπει να ψηφιστεί η τροπολογία. Η Ελλάδα θέλετε να γίνει χώρος και όχι χώρα", με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά πως είναι "απολύτως πατριωτική πράξη και όχι αντεθνική στάση η ψήφιση της τροπολογίας όπως λένε ορισμένοι ελαφριοί χρήστες του διαδικτύου".

Στη συνέχεια η Σοφία Βούλτεψη,υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, απάντησε στις επικρίσεις για την τροπολογια του Νάσου Ηλιόπουλου από τη "Νέα Αριστερά" επισημαίνοντας πως "όσες φορές και να διασπαστείτε και να χάσετε θα μας λέτε τα ίδια και τα ίδια. δεν τα είπαμε προεκλογικά για την τροπολογία γιατι θα γινόταν αντικείμενο εκμετάλλευσης απο τους διακινητές. Προλάβαμε τον Μάρτιο να ψηφίσουμε διάταξη πριν τις εκλογές για τα ανήλικα που ενηλικιώνονται εφόσον παρακολουθήσουν 3 τάξεις της μέση εκπαίδευσης. Αντίθετα εσείς τα είχατε στο δρόμο ακόμη και στα αστυνομικά τμήματα βρήκαμε 5,5χιλιαδες παιδιά σε κίνδυνο".

Ακόμη, έστρεψε τα πυρά της κατά του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ότι η διάταξη που είχαμε ήταν χρήσιμη διότι ήταν αποτρεπτική, μόνη της όμως τελικά αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της διότι - επί της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ - μπήκαν 1,5 εκατομμύριο μετανάστες.

«Η τοποθέτηση του κ. Σαμαρά δεν είναι πρόβλημα, ούτε είναι θέμα ενόχλησης γιατί σημασία έχει να εξηγούμε στους πολίτες, την πολιτική μας, την σκοπιμότητα, τη νομιμότητα αλλά και την αναγκαιότητα μιας επιλογής. Προφανώς το σημαντικό είναι η ψήφιση της τροπολογίας αυτής και όπως σημαντικό ήταν και η ψήφιση του προϋπολογισμού από το σύνολο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Και εκ της επαγγελματικής μου ιδιότητας και επειδή αυτό είναι και το καθήκον που έχω και εγώ και αυτό, το οποίο επιτάσσει και η εποχή, έκατσα ξανά και είδα αυτήν την τροπολογία», δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, τονίζοντας πως «είναι αυτονόητη η κομματική πειθαρχία για τα νομοσχέδια και τις τροπολογίες της Κυβέρνησης εκτός αν ανακοινώνεται κάτι διαφορετικό, εδώ είναι ο κανόνας. Προφανώς ο μόνος βουλευτής του κόμματος, που είναι πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς εξαιρείται. Είναι αυτονόητες οι συνέπειες σε μια μη ψήφιση ενός νομοσχεδίου, μιας τροπολογίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στο Γκάζι – 33χρονος: Οι Κρητικοί μας ακολούθησαν στο αυτοκίνητο

Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Φλωρινιώτης

Δολοφονία Γραικού - Καταπέλτης η Εισαγγελέας: Έδειρε με μανία το θύμα και έσπευσε να εξαφανίσει τα ίχνη