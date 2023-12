Οικονομία

Α21 - Επίδομα Παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ως πότε θα μείνει ανοιχτό το ψηφιακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ και ποιοι γονείς θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε αυτό.

-

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, από κοινού με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημέρωσαν την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου ότι άνοιξε και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – «Επίδομα Παιδιού» στον σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou για την υποβολή αίτησης Επιδόματος Παιδιού έτους 2023, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 15η Ιανουαρίου 2024.

Διευκρινίζεται ότι η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τους δικαιούχους του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση Α21 για το έτος 2023 αλλά και για όσους πολίτες ξεκίνησαν την δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν έκαναν οριστική υποβολή της.

Μετά τις 15/01/2024 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης Α21 θα κλείσει οριστικά και δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αίτησης για το έτος 2023.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα του ΟΠΕΚΑ στη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/erotiseis-apantiseis/ .

Ειδήσεις σήμερα:

Φορολοταρία Χριστουγέννων: Δείτε αν κερδίσατε 100000 ευρώ

19χρονος: Τον έκλεψαν στο Μοναστηράκι και τον πυροβόλησαν στο Ζεφύρι... την ίδια μέρα

Ρέντης: Βγαίνει από την καταστολή ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από φωτοβολίδα