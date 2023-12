Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Παίρνουν εξιτήριο δύο από τους τραυματίες

Ποια επιπλέον ατυχία αντιμετώπισε ο τρίτος τραυματίας των πυροβολισμών και τι δήλωσε η αδερφή του ενός 28χρονου.

Σχετικά ενθαρρυντικά είναι τα νέα για τους τρεις νεαρούς που τραυματίστηκαν μετά τους πυροβολισμούς στο Γκάζι τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι δύο από αυτούς παίρνουν εξιτήριο την Παρασκευή και θα επιστρέψουν στο Ηράκλειο της Κρήτης, από όπου και κατάγονται.

Παράλληλα, σε καλή σχετικά κατάσταση εξακολουθεί να είναι ο 34χρονος τον οποίο πυροβόλησαν στο κεφάλι. Μετά την δεύτερη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη, κατά την οποία οι γιατροί του αφαίρεσαν την σφαίρα από το κεφάλι, η εξέλιξη της πορείας της υγείας του είναι ομαλή, με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι.

Σπάνια περίπτωση η πορεία της σφαίρας

Όπως μεταδίδει η ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Κατερίνα Χαραλαμπάκου, οι θεράποντες ιατροί του 34χρονου ανέφεραν, ότι η σφαίρα που τον “πέτυχε” σφηνώθηκε στο κόκκαλό του, κάτι που, κατά τα λεγόμενά τους, ακόμα και στα περιστατικά πυροβολισμών συμβαίνει σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.

Παρεξήγησαν και… πυροβόλισαν

Αίσθηση προκαλεί, τέλος, η μαρτυρία της αδερφής, του ενός από τους δύο 28χρονους στην ιστοσελίδα protothema.gr , σύμφωνα με την οποία οι δράστες άνοιξαν πυρ από… παρεξήγηση, καθώς σχημάτισαν την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο άλλος 28χρονος, τους έβαλε τις φωνές με σκοπό να μαλώσει μαζί τους. Και καθώς θεώρησαν, βεβαίως, ότι ακόμα κι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, αυτό θα αποτελούσε εύλογη αιτία για να προβούν σε χρήση όπλου.

Η κοπέλα δήλωσε: «Ο καβγάς ξεκίνησε όταν ένας φίλος του αδερφού μου άρχισε να φωνάζει φιλικά στους υπόλοιπους της παρέας του, να συγκεντρωθούν για να φύγουν. Τότε, οι δύο άγνωστοι σε αυτούς άνδρες, κατέβηκαν από το ανθρακί τζιπ και τους ζήτησαν το λόγο, νομίζοντας πως οι φωνές είχαν αυτούς ως αποδέκτες και πως ο αδερφός μου και οι φίλοι του, “ψάχνονταν” για καυγά. Ούτε μπουκάλι πέταξε η παρέα του αδερφού μου, ούτε κάτι άλλο έγινε».

Οι τρεις τραυματίες αναμένεται να δώσουν κατάθεση στους Αστυνομικούς για το αιματηρό περιστατικό μόλις βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας τους ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τα υπόλοιπα επτά μέλη της παρέας ήδη αναγνώρισαν τους δύο δράστες.

