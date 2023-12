Γάζα - Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες δυσκολίες εντόπισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ σε διεθνή συνέντευξή του και πώς θα τις υπερβεί η χώρα μας.

-

Με συνέντευξή του στο αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα σημειώνουν πρόοδο προς μια συμφωνία σύντομα, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Αναμένουμε εξελίξεις στο θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε συνομιλίες μεταξύ άλλων με τη Γαλλία και την Κύπρο, «θα παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια κυρίως με τον εμπορικό της στόλο».

«Εάν χρειαστεί, η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να στείλει βοήθεια και με στρατιωτικά μέσα, όπως έκανε τον Νοέμβριο, όταν έστειλε ένα C-130 με φαρμακευτικές και ιατρικές προμήθειες στη Γάζα μέσω της Αιγύπτου», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών στο Bloomberg.

Ωστόσο, ο κ. Γεραπετρίτης αναγνώρισε τη δυσκολία του εγχειρήματος, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ασφαλές λιμάνι στη Λωρίδα της Γάζας για τον ελλιμενισμό των πλοίων.

Negotiations to create a maritime corridor to transport essential goods to the Israel-Gaza region are making progress toward an agreement soon, according to Greece's foreign minister https://t.co/eYVNuox8Zi